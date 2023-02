“Verissimo”: una puntata speciale per Maurizio Costanzo

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Una puntata “normale” sabato ricca di ospiti, ma domenica si cambia e l’appuntamento sarà dedicato tutto a Maurizio Costanzo. Sono questi i programmi per il weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio, di “Verissimo”, il talk show in onda alle 16.30 su Canale 5 nel fine settimana.

Così sabato 25 febbraio Silvia Toffanin intervisterà uno dei più grandi attori del nostro cinema: Franco Nero, che torna nelle sale italiane dal 2 marzo con il film “L’uomo che disegnò Dio”, di cui è anche regista. Dopo di lui, ci saranno invece Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip che presenteranno il loro piccolo Gabriele, che ha appena festeggiato il suo primo compleanno. E ancora, Francesca Reggiani, comica, attrice e cabarettista italiana che dal 28 febbraio è a teatro con “Questioni di prestigio”; per la sua prima intervista a “Verissimo” per raccontare delle sue esperienze sanremesi e non solo, Leo Gassmann, figlio di Vittorio e nipote di Alessandro. Infine Matilde Brandi che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli.

La puntata in onda domenica 26 febbraio, invece, ribattezzata titolo “Verissimo presenta Ciao Maurizio”, sarà interamente dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo, in attesa dei funerali, organizzati per lunedì 27 febbraio, riproponendo anche l'ultima intervista rilasciata al programma, datata gennaio 2023.