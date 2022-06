Via dal Tg1 delle 20! Rimossi i conduttori top

Sono tre giornalisti autorevoli e molto noti, che conducono il Tg1 delle 20, il più visto e il più ambito. Ma per adesso (poi, chissà) non li vedremo più lì: la direttrice Monica Maggioni ha deciso di togliere Laura Chimenti, Francesco Giorgino ed Emma D’Aquino dalla conduzione dell’edizione delle 20 e di spostarli a quella, meno seguita, delle 13.30 (ma secondo alcune voci la Chimenti potrebbe in extremis rimanere alle 20).

Il motivo sembra legato al loro rifiuto di presidiare a turno la rassegna stampa delle 6.30 del mattino, un incarico che di solito non viene affidato ai giornalisti top, meno che mai ai conduttori dell’edizione della sera. Cosa c’è dietro alla clamorosa decisione della direttrice? Mistero, anche se la motivazione (non ufficializzata) pare curiosa. Lo spostamento è già esecutivo e Giorgino ha salutato i telespettatori dopo l’ultimo suo Tg delle 20 con un sibillino: «Arrivederci a tutti...». Ora si aspettano le reazioni degli interessati, che potrebbero essere anche clamorose.