«In viaggio con lei» fa tappa in Versilia

Su Rai 3 prosegue il racconto on the road dell’estate italiana di Francesca Fialdini e Angela Rafanelli

12 Agosto 2018 | 13:56 di Daniele Ceccherini

In viaggio con lei, con Francesca Fialdini e Angela Rafanelli alla scoperta dei più bei mari del nostro Paese, nella seconda puntata, in onda su Rai3 domenica 12 agosto alle 20.30, arriva in Toscana, nella Versilia dalle mille sfaccettature e contrapposizioni che, nonostante gli anni, le mode e le novità, conserva ancora quel "Sapore di sale" che l’ha resa celebre.

La decappottabile d’epoca delle due conduttrici le porterà nella Forte dei Marmi ormai colonizzata dai russi e le vacanze delle storiche famiglie dell’élite italiana che da generazioni frequentano gli esclusivi lidi e gli storici locali della zona.

E poi a Viareggio, più popolare, dove ancora sopravvivono i pescatori di telline, il mercato del pesce e i celebri cantieri navali; senza dimenticare il meraviglioso borgo di Pietrasanta, dove l’arte si fonde col buongusto e relax.

Francesca Fialdini condividerà il fascino della Versiliana con lo scrittore fortemarmino Fabio Genovesi, mentre Angela Rafanelli si farà affascinare dalla piccola e genuina comunità della Darsena.

Ad arricchire questa tappa toscana le nostalgie del “bagnino” del lido storico del Forte, i ricordi di chi i mitici anni Sessanta in Versilia li ha vissuto davvero, la trasformazione del mercato immobiliare della zona, un tempo appannaggio della buona borghesia del Nord Italia.