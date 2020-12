Vienna: il Concerto di Capodanno diretto da Riccardo Muti  

Il 1° gennaio alle 11.15 in diretta su Radio3 e in differita su Rai2 e Rai5

31 Dicembre 2020 | 18:14 di Lorenzo Di Palma

Sarà Riccardo Muti il grande direttore d'orchestra italiano il protagonista del Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, in diretta venerdì 1° gennaio alle 11.15 su Radio3, in differita alle 13.30 su Rai2, e in replica alle 21.15 su Rai5.

Il Maestro Muti, che nel 2021 compirà ottant'anni, affronta il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, propone anche pagine di Carl Zeller e Carl Millöcker, mai suonate prima a un concerto di Capodanno.