“Vincenzo Malinconico, avvocato”, proseguono le riprese della nuova fiction Rai

A Salerno e lungo la Costiera Amalfitana si gira la serie con protagonista Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi di Diego De Silva Massimiliano Gallo Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Proseguono a Salerno le riprese della nuova fiction Rai “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, diretta da Alessandro Angelini con protagonista Massimiliano Gallo e tratta dai romanzi best seller di Diego De Silva, editi Einaudi.

I luoghi della fiction

La prima fase della produzione, iniziata lo scorso maggio, si concluderà il 3 luglio e il set riaprirà i battenti da settembre anche lungo la Costiera Amalfitana. Tra le location della fiction ci sono il Tribunale di Salerno, la Stazione Marittima, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare e il centro storico. Alcune scene sono state girate anche a Cetara e Vietri, e ancora in provincia, a Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

La trama

Semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice, ma soprattutto avvocato d'insuccesso. Più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico ha sempre un pensiero fuori tema per la testa. Difende più che altro amici e parenti in contenziosi non particolarmente impegnativi che non sempre vince. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza, ma non riesce a realizzarsi sul piano sentimentale.

Il cast

Nel cast di “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, oltre al protagonista Massimiliano Gallo, ci sono anche: Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone, Ana Caterina Morariu e Michele Placido.