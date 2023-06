“Vivere” e “CentoVetrine” tornano su Mediaset Infinity

Da giugno, ogni mese il catalogo si arricchisce di una nuova stagione delle due soap italiane Redazione Sorrisi







È un giugno di grandi ritorni in tv, come quello di "Vivere" e "CentoVetrine": due delle soap opere più amate e seguite dal pubblico italiano, tornano gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. A partire da giugno, ogni mese entrerà a catalogo su Mediaset Infinity una nuova stagione, fino a completare gli interi cofanetti delle 9 stagioni di "Vivere" e delle 15 stagioni di "CentoVetrine".



Era il 23 maggio 2008 quando andò in onda l’ultimo episodio di "Vivere", che dal 1999 raccontava gli intrecci, nella ricca provincia di Como, che ruotavano intorno alla famiglia Gherardi, proprietari di un setificio, e della famiglia Bonelli, ristoratori di una locanda. A quindici anni dalla messa in onda del finale, sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili i primi 228 episodi di "Vivere".



Tocca poi a "CentoVetrine", soap lanciata nel 2001, che prendeva il nome dall’immaginario centro commerciale di Torino in cui era ambientata, dove si intrecciavano amori, tradimenti e vendette tra i personaggi legati al centro e alla holding finanziaria Ferri che lo dirige. Dal 15 giugno sarà disponibile su Mediaset Infinity anche la prima stagione completa della soap.