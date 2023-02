Volete incontrare Federica Masolin e Davide Valsecchi?

Tutti gli appassionati di Formula 1 che si trovano a Milano o dintorni nella giornata di sabato 25 febbraio hanno a disposizione un’imperdibile occasione. Presso il Flagship Store Sky di Corso Vercelli 12 dalle ore 17, infatti, avranno l’opportunità di incontrare Federica Masolin e Davide

Valsecchi della squadra motori di Sky Sport. Con loro potranno chiacchierare (o magari farsi anche una foto!) a pochi giorni dal Gran Premio del Bahrain, prima gara del campionato mondiale 2023 che potremo seguire live su Sky e Now. E non è tutto. All’interno del negozio c’è un simulatore di guida Formula 1 per testare la vera adrenalina da gara, ma si può anche scoprire Sky Glass, la tv di Sky che rivoluziona il modo di vivere i contenuti che ami. Un ultimo dettaglio importante: l’ingresso è libero e non richiede alcuna registrazione!