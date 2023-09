Volley, Italia-Polonia: la finale europea su Rai1

In tribuna a tifare per gli Azzurri anche il Presidente Mattarella Italia Nazionale Volley Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da grande appassionato ed esperto di sport, di volley in particolare, nonché da primo tifoso della maglia azzurra, sarà in tribuna, al PalaEur di Roma, dove sabato 16 settembre alle 21, in diretta su Rai1, l'Italia di Ferdinando De Giorgi affronterà la Polonia nella finale del Campionato Europeo.

L'ottava vittoria consecutiva nel torneo, contro i campioni olimpici della Francia (vista su Rai 2 da oltre 3 milioni di appassionati) ha consentito agli Azzurri di raggiungere nuovamente la finale continentale, e per difendere il titolo conquistato due anni fa anche l'apporto del pubblico, finora straordinario, sarà fondamentale.

Italia-Polonia, che è anche il replay della finale mondiale dell'anno scorso - conquistata dal sestetto di De Giorgi, protagonista, tra campo e panchina di tutti e quattro i titoli iridati della storia del volley italiano - sarà raccontata, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con Simona Rolandi e Fabio Vullo in studio.