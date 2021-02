“Waffles + Mochi”: su Netflix arriva la serie con Michelle Obama

Disponibile dal 16 marzo, è un programma per tutta la famiglia che porta alla scoperta delle cucine di tutto il mondo

Foto: Michelle Obama in "Waffles + Mochi"

09 Febbraio 2021 | 16:17 di Giulia Ausani

Il 16 marzo su Netflix arriva "Waffles + Mochi", serie per tutta la famiglia con la partecipazione di Michelle Obama. Composta da dieci episodi, porterà gli spettatori alla scoperta di ricette da tutto il mondo.

La serie segue le avventure di due amici, Waffles e Mochi appunto, che sognano di diventare chef e un giorno vengono assunti come dipendenti in uno stravagante supermercato. Grazie all'aiuto di nuovi amici tra cui la proprietaria del negozio, interpretata da Michelle Obama, i due partono per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità.

«Mi sarebbe piaciuto che "Waffles + Mochi" fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo», ha detto Michelle Obama. «Perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa.»