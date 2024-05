Wanda Nara al posto di Nino Frassica a “L’acchiappa talenti”

L'attore è stato colto da un lutto, la morte del fratello Matteo Nino Frassica Credit: © Getty Redazione Sorrisi







“L’acchiappatalenti”, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci, in partenza venerdì 10 maggio su Rai1 vede purtroppo il forfait di Nino Frassica, colpito da un lutto, la morte del fratello Matteo. Verrà sostituito da Wanda Nara

Questo il saluto della conduttrice a Nino Frassica: «A nome mio e di tutto il gruppo de "L'Acchiappatalenti", voglio dare un grande bacio e un abbraccio fortissimo a Nino Frassica. Nino so che tu stai passando davvero un brutto, dolorosissimo momento. Noi ti siamo vicini con tutto il cuore. In questa occasione non siamo insieme, però chi lo può dire, magari da qui alla fine del programma troveremo il modo di salutarci di persona, di abbracciarci e sorridere un po' tutti uniti. Un bacione, ciao Nino».