“Westworld 4”, il primo teaser trailer

Cecilia Uzzo







È quasi finita l’attesa per i fan italiani di "Westworld", con il lancio del teaser della quarta stagione Sky ha confermato anche la messa in onda, che in un certo senso sarà contemporanea a quella statunitense. La data da segnare è questa: i nuovi episodi saranno trasmessi su Sky in contemporanea con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata, per poi approdare in esclusiva (e in versione doppiata) sempre su Sky dal 4 luglio e, naturalmente, in streaming su Now.

Sebbene anche le precedenti tre stagioni siano state distribuite con un intervallo di due anni, l’attesa per la quarta è sembrata più lunga, complici anche i ritardi della produzione causati dalla pandemia. Ora "Westworld 4" è davvero in arrivo e, insieme agli otto episodi che compongono la stagione, tornano anche i rompicapi della serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy. È tratta dall’omonimo film (in italiano il titolo è "Il mondo dei Robot") del ‘73 di Michael Crichton, ma i creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno proseguito nella scrittura di una serie che ha collezionato vari premi negli anni.

"Westworld – Dove è tutto è concesso" è una serie fantascientifica, a dir poco complessa: difficile, dunque, dedurre molte informazioni da un teaser. Il video è come sempre visionario e straniante, anche perché accompagnato dalle note di "Perfect Day" di Lou Reed: la canzone appare decisamente in antitesi con le immagini proposte, quelle di un mondo – anzi, di mondi – che non solo non sono perfetti, ma sono anche teatro della guerra tra macchine e umani. «La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa significhi veramente, non è mai stata così alta», recita infatti il comunicato che accompagna l’uscita del teaser di "Westworld 4".

Il teaser trailer

Chi ci sarà nei nuovi episodi? Di sicuro, i protagonisti che compaiono nel teaser: inaspettatamente (o quasi) Dolores (Evan Rachel Wood), poi Maeve (Thandiwe Newton), Caleb (Aaron Paul), Bernard (Jeffrey Wright), Charlotte (Tessa Thompson) e perfino l'Uomo in nero. Tra le novità del cast, ci sarà Ariana DeBose, fresca vincitrice del premio Oscar per "West Side Story".

Oltre ai personaggi nominati, c’è un’altra protagonista: la New York iper futuristica che, si suppone, potrebbe essere lo scenario della storia della nuova stagione… Forse, perché in "Westworld" niente è mai davvero come sembra e la quarta stagione non sarà certo da meno. Anche perché la co-showrunner Lisa Joy aveva promesso "nuovi mondi da visitare" e aveva descritto la nuova stagione con la parola "inversion", cioè un ribaltamento.