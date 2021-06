Wimbledon è in tv su Sky Sport e su Supertennis

Lunedì 28 giugno inizia la 134ª edizione del torneo di tennis più prestigioso al mondo Novak Djokovic e Roger Federer Redazione Sorrisi







I campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club sono pronti, si torna a giocare! Saltata l’edizione 2020 a causa del Covid -19, il mondo del tennis ritrova il suo appuntamento più classico e prestigioso: lunedì 28 giugno inizia la 134ª edizione del Torneo di Wimbledon (finali dei singolari il 10 e 11 luglio).

Scendono in campo tutti i più forti giocatori delle classifiche mondiali del tennis maschile e femminile, compresa una folta pattuglia italiana con dieci giocatori (è record) e tre giocatrici.

L’obiettivo è quello di succedere nell’albo d’oro ai vincitori del 2019: il serbo Novak Djokovic, che sconfiggendo lo svizzero Roger Federer s’aggiudicò il torneo per la quinta volta, e la romena Simona Halep, che colse la sua prima vittoria qui contro l’americana Serena Williams.

Gli spettatori italiani potranno seguire il torneo su Sky, che proprio il 28 inaugurerà il nuovo canale Sky Sport Tennis. In più, ogni giorno alle 21 SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) trasmetterà in chiaro una partita in differita.