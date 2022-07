“Wolf Pack”: arriva lo spin-off di “Teen Wolf” con Sarah Michelle Gellar

Entro l'anno, sulla piattaforma streaming Paramount+ arriveranno "Teen Wolf: Il Film" e la nuova serie con spin-off Sarah Michelle Gellar Credit: © Getty Cecilia Uzzo







Ci sono grandi notizie per i fan di "Teen Wolf", il teen drama di Jeff Davis che per sei stagioni (l’ultima è andata in onda nel 2017) ha segnato un capitolo importante nella storia delle serie tv per adolescenti. Durante il Comic-Con di San Diego è stato annunciato lo spin-off: "Wolf Pack". Sarah Michelle Gellar, l'indimenticabile protagonista di "Buffy - L'ammazzzavampiri", veste il doppio ruolo di attrice e produttrice.

Questa nuova serie, che arriverà in autunno su Paramount+, pur condividendo la stessa mitologia incentrata su licantropi (e altre creature), costruirà una storia a parte. Se l'originale era liberamente ispirata al film "Voglia di vincere" (1985), il nuovo show è tratto dalla serie di romanzi omonimi ("Lupi selvaggi" nella traduzione italiana dell’edizione Mondadori) di Edo Van Belkom.

Di cosa parla

Non ci sono ancora trailer né dettagli precisi sulla data di uscita di "Wolf Pack". Due adolescenti, Everett e Blake, rimangono convolti in un incendio e feriti da una creatura soprannaturale. Scoprono così di essere dei licantropi e la cosa li unisce profondamente. Incontrano quindi altri due ragazzi, Luna e Harlan, figli adottivi di un ranger che hanno vissuto un'esperienza simile durante un incendio di 16 anni prima. Al sorgere della luna piena, i quattro ragazzi comprenderanno il segreto che li accomuna: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Il cast

I protagonisti Everett e Blake sono rispettivamente interpretati da Armani Jackson (dal film "The Last Witch Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe") e Bella Shepard (vista anche nella serie "The Wilds"), affiancati dagli altri due personaggi principali Luna e Harlan, cui prestano il volto Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray. A Sarah Michelle Gellar va un altro ruolo centrale: interpreta infatti l’investigatrice Kristin Ramsey, descritta come «un’esperta molto stimata nel suo campo che ha subito delle perdite personali. È chiamata dalle autorità per catturare il giovane piromane responsabile dell'incendio che potrebbe aver risvegliato un predatore soprannaturale che terrorizza Los Angeles».

Il trailer del film "Teen Wolf"

Con l’annuncio della nuova serie "Wolf Pack", è stato mostrato anche il trailer di "Teen Wolf: Il Film", il progetto sequel della serie originale. Scritta e prodotta sempre da Jeff Davis, la pellicola, che è ambientata parecchi anni dopo lo show, dovrebbe essere distribuita su Paramount+ entro la fine dell’anno.

Il trailer mostra il ritorno inaspettato di Allison Argent (Crystal Reed), personaggio uscito di scena nella terza stagione. Tornano altri personaggi e interpreti principali, come l’ormai cinquantenne Scott McCall (Tyler Posey), Derek Hale (Tyler Hoechlin), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate).