“Women who rock”: le donne che hanno fatto la storia della musica

Sono tante, tantissime le artiste donne che hanno rivoluzionario il mondo della musica. Alcune di queste sono al centro di "Women who rock", una serie documentario in quattro parti disponibile da mercoledì 8 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su Now (disponibile anche on demand).

Aretha Franklin, Shania Twain, Sheryl Crow, Nancy Wilson, Chaka Khan, Pat Benatar, Mavis Staples sono alcune delle icone musicali femminili, artiste intrepide che hanno rivoluzionato il mondo della musica, lottando per sopravvivere e prosperare in un mondo un tempo dominato dagli uomini. Queste artiste vengono raccontate e si raccontano sviluppando un percorso che va dalle leggende del passato blues e soul alla ribellione punk rock, alla svolta dettata dai videoclip di MTV, fino alle riflessioni più contemporanee.

Le protagoniste di "Women who rock"