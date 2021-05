“X Factor”, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore

Da settembre su Sky e Now, il talent riparte con un nuovo volto Ludovico Tersigni Redazione Sorrisi







Le voci che giravano sono confermate: a condurre la prossima edizione di X Factor sarà Ludovico Tersigni. L’appuntamento con il talent Sky prodotto da Freemantle è a settembre su Sky e Now.

Tersigni, 25 anni, è tra i protagonisti di “Skam Italia”, serie per ragazzi che ha rivoluzionato il genere ed è presto diventata un vero e proprio fenomeno generazionale. In televisione è stato nel cast delle prime due stagioni di “Tutto può succedere” e in streaming è tra i volti della serie “Summertime” dal 2019.

Al cinema lo abbiamo visto in “Arance e martello” di Diego Bianchi, “L’estate addosso” di Gabriele Muccino, ma anche in “Aggrappati a me” e “Slam – Tutto per una ragazza” che gli è valso il Premio Biraghi (assegnato alle giovani rivelazioni del cinema) ai Nastri d’argento.

Non solo recitazione, tra le sue tante passioni c’è anche la musica: suona basso e chitarra in una band di cui non ha mai rivelato il nome.