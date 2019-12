Zecchino d’oro 2019: la vincitrice è Rita Longordo con “Acca”

08 Dicembre 2019 | 11:02 di Lorenzo Di Palma

Rita Longordo da Sanremo (un destino?), solo 8 anni, è la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2019. Con il suo brano Acca, nella Finale trasmessa in diretta sabato 7 dicembre su Rai1 in prima serata, ha convinto sia la giuria dei bambini, sia la giuria dei “grandi”, composta da Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini.

Sul podio salgono anche I pesci parlano (Ciprì-Baggio), interpretato da Matilde Gazzotti, 4 anni di Casalecchio e Giulia Rizzo, 5 anni di Palermo, che si sono piazzate al secondo posto e sono risultate anche le più votate dal Web, e Non capisci un tubo (Careddu-Spera), cantato da Gabriele Tonti, 5 anni di Sabaudia (Latina), qualificatosi terzo.

Acca - testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musica di Alessandro Visintainer - è una canzone dedicata all’unica lettera dell’alfabeto “muta”, ma non per questo inutile, che invita tutti a credere nelle proprie qualità e a non mollare mai. La piccola vincitrice, Rita Longordo, come annunciato da Luciana Littizzetto durante la serata, sarà ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata dell'8 dicembre, su Rai2.

Ospiti del palco bolognese sono stati anche il vincitore di Amici 18, Alberto Urso che ha duettato con il Coro dell’Antoniano in un classico natalizio, e il duo molto amato dai bambini, Benji e Fede.