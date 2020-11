“Zelig-C Lab”: Comedy Central incontra Zelig

25 Novembre 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Da mercoledì 25 novembre alle 21.00 va in onda su Comedy Central (Canale 128 di Sky e in streaming su NowTv) “Zelig C-Lab”. Dodici puntate nate dalla collaborazione tra lo storico teatro di cabaret milanese e il canale Sky che dà spazio alla comicità.

Tradizione e innovazione si mescolano in questo nuovo programma condotto da Davide Paniate e Federico Basso. “Zelig-C Lab” non si limiterà infatti ad andare in onda in tv, ma sarà diffuso su tutte le piattaforme social e digital di Comedy Central, a partire dalla prima puntata che sarà trasmessa in simulcast su Facebook e YouTube.



I due conduttori guideranno il pubblico - dal palco dello Zelig di Milano - tra le esibizioni di artisti comici musicali, ci saranno i momenti social di Vincenzo Albano e collegamenti surreali con l’inviato speciale Silvio Cavallo. Non mancherà la musica, resa protagonista dalla resident band Stefano Signoroni & the MC band, composta da Giacomo e Tommaso Ruggeri, Raffaele Trapasso e Stefano Signoroni. Il pubblico, nel rispetto delle regole di sicurezza anti Covid, verrà sempre coinvolto: durante “LA LA SONG” due componenti del cast si troveranno a dover indovinare canzoni intonate proprio dal puvvlico in sala. Con “Bar-zellette”, invece, i migliori comici d’Italia si troveranno al bar dello Zelig per una sfida all’ultima freddura.

Il cast fisso

Vincenzo Albano, Max Angioni, Ippolita Baldini, Chiara Boi in arte Chibo, Silvio Cavallo, Vincenzo Comunale, Michele Cosentino, Luca Cupani, Giovanni D’Angella, Marco Della Noce, Andrea Di Marco, Paolo Labati, Cinzia Marseglia, Elia Morra, Max Pieriboni e Daniele Raco.

Gli ospiti della prima puntata

Mercoledì 25 novembre saranno ospiti Antonio Ornano e Gabriele Pellegrini, in arte Dado. Nelle puntate successive ci saranno anche Giancarlo Calabretta noto come Kalabrugovic, Leonardo Manera, Paolo Migone, Marta e Gianluca, Peppe Iodice e Enzo Paci, Chiara Becchimanzi, Ivano Bisi, Davide Calgaro, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, David Shushan, Edoardo Zaggia e Salvatore Zappìa.