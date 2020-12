Zucchero, Castellitto e Massimo Boldi a “Domenica In”

20 Dicembre 2020 | 11:09 di Lorenzo Di Palma

Si aprirà con uno speciale collegamento con Zucchero, che interverrà in più momenti nel corso del pomeriggio, la 15° puntata di Domenica In, in diretta domenica 20 dicembre alle 14 su Rai1. Zucchero si esibirà con la sua band cantando alcuni brani tratti dal nuovo album D.O.C., oltre ad alcuni classici del suo repertorio come Così celeste.

Quindi negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con Mara Venier ci sarà Stefano De Martino che leggerà una originale lettera a Babbo Natale per poi esibirsi insieme con Biagio Izzo in una classica canzone di Natale come Tu scendi dalle stelle.

Massimo Boldi farà una sorpresa a Mara Venier vestendo i panni di Babbo Natale, mentre lo chef Gennaro Esposito presenterà alcuni piatti e dolci della tradizione napoletana per un ideale pranzo di Natale.

Poi Sergio Castellitto interverrà per presentare il film per la tv Natale in casa Cupiello, in onda su Rai1 martedì 22 dicembre. Nel corso della puntata ci sarà anche un ricordo di Moira Orfei con Luca Alghisi, autore del libro Come gli equilibristi - la mia vita con Moira.

Ancora musica con Andrea Sannino che si esibirà con il suo singolo È gioia e riceverà il Disco d’Oro per le oltre 50mila copie vendute del singolo Abbracciame.

Infine ci sarà un collegamento con i tre giudici di The Voice Senior - Al Bano, Gigi D’Alessio e Clementino - per ricordare l’appuntamento con la finale di domenica 20 dicembre, condotta da Antonella Clerici.