Nino Frassica: «Sono una vera guast star: rovino anche i concerti!»

Barbara Mosconi







Nel concerto ci sono «le più belle canzoni degli Anni 60, 70, 80, 90 e 100», tra queste si ascolta «Fra’ Martino campanaro, suona le campane din don Backy», mentre nel repertorio spicca «una canzone d’amore dal titolo: “Anna ama Luigi ma Luigi ama Roberto». Non proprio un concerto canonico, ma uno... “Sconcert”. Un’ora di musica e risate su Prime Video dove al centro della scena, con tanto di orchestra, ospiti e commedianti, c’è lui, Nino Frassica, autore inconfondibile di quanto sopra riportato.

Frassica, si è messo a cantare?

«Non mi pongo come cantante, io scherzo anche con la musica e sempre con le parole. Mi piace il paradosso che ottengo mischiando “Siamo donne” di Jo Squillo con “Torna a Surriento”».

Più che un “concert”, uno “Sconcert”.

«È un concerto perché c’è la musica e ci sono gli orchestrali, poi siccome lo faccio come lo vedo io, rovino tutto. Dico battute, parlo di dischi e libri che non esistono, come quando a “Che tempo che fa” firmo da direttore “Novella Bella”, un settimanale molto particolare».

Lo fa per “sconcertare” il pubblico?

«È un divertimento, una parodia, è cabaret. Ho visto concerti dove Francesco De Gregori diceva cinque parole in tutto o dove i cantanti non parlavano mai. Qui invece il pubblico è coinvolto e partecipa».

Chi sono i Los Plaggers che la accompagnano?

«Musicisti professionisti che scherzano con me e ogni tanto andiamo in giro a fare serate. Non posso fare una vera tournée perché o sto girando un film o sono sul set di “Don Matteo” o da Fabio Fazio su Raitre. Il Primo maggio ci esibiremo al Concertone di Taranto».

Alla chitarra classica c’è Francesco Scali, il Pippo di “Don Matteo”.

«Con lui facciamo cabaret da anni: quando arriva mi “allargo” perché siamo una coppia comica».

Nella serie tv, oltre a giocare a scacchi, il suo maresciallo Cecchini canta?

«Finora no, ma dovrei suggerirlo agli sceneggiatori: sappino che so pure cantare! Magari in una puntata Cecchini potrebbe esibirsi in uno spettacolo di beneficenza dove poi succede qualche fatto strano».

Nella sua carriera musicale c’è la hit “Cacao meravigliao”.

«Infatti la faccio in apertura. Quando entro in scena e mi applaudono, poi canto subito: “Grazie dei fiori bis”».

Il suo pezzo preferito?

«“Mari per sempre” che fa il verso al film “Mery per sempre”, ma nello spettacolo non lo canto perché non c’è spazio. Nella vita, come tutti quelli della mia generazione, i brani dei Beatles».

Oltre a cantare ha mai suonato uno strumento?

«Da ragazzo suonavo male la batteria, è stato il mio primo approccio con lo spettacolo. Fu un regalo per la promozione, era una batteria usata, suonavo da autodidatta con due amici chitarristi, anche loro principianti. Eravamo un trio scombinato, ci divertivamo in un garage, ma non ci siamo mai esibiti».

Da allora mai più?

«Anche adesso se mi danno una batteria e mi siedo qualcosa so fare. Suonicchio».

Cavallo di battaglia?

«”Yeeeeeh!” di Mal dei Primitives».

Da direttore di “Novella Bella” che spazio darebbe a questo “Sconcert”?

«Un bel paginone centrale e metterei dentro come gadget una chitarrina: in edicola una copia della chitarra e una copia del giornale. Con risultati a perdere».

A Nino Frassica cosa domanderebbe?

«Lo definirei “guast star”, uno che rovina quello che gli altri fanno bene».

Lei sul palco del Festival di Sanremo c’è già stato.

«Nel 2016 al Festival di Carlo Conti cantai “A mare si gioca”, un brano sul tema degli sbarchi composto da Tony Canto: lo interpretavo da attore. Lo feci sentire a Carlo e mi disse: “È bello, non ti prendo come concorrente, ma vieni come ospite”».

Tornerebbe all’Ariston?

«Se me lo chiedessero, volentieri. Mi piacerebbe andare in gara con i Los Plaggers, sarebbe più rilassante che per un cantante vero: se anche arrivo ultimo in classifica... il mio mestiere è un altro. Al Festival ci sono stati pure Marisa Laurito, Gigi Sabani, Francesco Salvi, però mi sembra che ora prendono solo i cantanti che fanno i cantanti».