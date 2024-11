“Non chiamatelo amore”, il dramma del femminicidio con Vittoriana Abate

Domenica 24 novembre su Rai3 la giornalista e scrittrice racconta storie di vite spezzate e sopravvissute Vittoriana Abate Antonella Silvestri







Un programma che vuole accendere un faro sul dramma del femminicidio, domenica 24 novembre, alle 13.00 su Rai3, "Le voci delle donne. Non chiamatelo amore” di Giovanni Alibrandi e Vittoriana Abate si propone come un viaggio doloroso, ma necessario, attraverso storie di vite spezzate e di sopravvissute. Un monito che ci ricorda che la violenza sulle donne non è un fatto privato, ma una piaga sociale che riguarda tutti.

Vittoriana Abate, giornalista professionista, autrice e conduttrice Rai, con la sua sensibilità e la sua determinazione, ci conduce in un percorso emotivamente intenso, fatto di testimonianze toccanti e di analisi approfondite. Le voci delle vittime, affidate ai ricordi dei loro cari, risuonano forti e chiare, un invito a non dimenticare e a lottare per un futuro diverso. Ma non solo: il programma dà spazio anche alle storie di chi è riuscito a risorgere dalle ceneri della violenza, offrendo un messaggio di speranza e di rinascita. La scelta di ambientare una parte del programma in Piazza Montecitorio, cuore pulsante della politica italiana, è un chiaro segnale: la violenza sulle donne è un problema che non può essere ignorato dalle istituzioni. E infatti, "Le voci delle donne" non si limita a denunciare il fenomeno, ma offre anche uno spaccato degli strumenti legislativi messi in campo per prevenirlo e contrastarlo.Le panchine rosse, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, diventano il palcoscenico di un racconto che ci coinvolge emotivamente e ci invita alla riflessione. Le immagini, i suoni, le parole si intrecciano in un mosaico di dolore e di speranza, che ci costringe a confrontarci con una realtà scomoda e a prendere una posizione. «Questo racconto racchiuso in un format televisivo nasce dalla mia lunga esperienza sul campo. Nel percorso fatto nel programma “Porta a Porta” che va avanti da 25 anni ho incontrato mamme, papà, familiari, amici delle vittime. Con loro ho instaurato un rapporto di fiducia, di solidarietà che non si è interrotto con lo spegnersi dei riflettori e prosegue nel tempo. In questo programma che è andato in onda tutta l’estate su Rai3 si racchiude il mio lungo e irripetibile tratto di strada nella cronaca nera e giudiziaria italiana in cui ho approfondito i più grandi casi e processi italiani. Punto di forza del programma la sensibilità e l’attenzione alle tematiche di valore sociale che rispondono al ruolo di servizio pubblico della Rai, tematiche declinate con la passione e la competenza di chi ha fatto di questa emergenza una battaglia quotidiana. Mi capita spesso di pensare alle donne vittime di violenza che ho conosciuto solo attraverso i racconti delle persone a loro care, eppure ho la sensazione di portare dentro il loro vissuto, i sogni che avrebbero voluto realizzare e soprattutto la speranza e l’aspettativa di giustizia dei genitori, dei fratelli, degli amici, spesso purtroppo in parte disillusa. E l’urlo di dolore che accomuna questi familiari che mi ripetono la stessa drammatica frase: “Il nostro è un vero ergastolo. Un carcere a vita. Fine pena mai”. Non mi abituerò mai a considerare queste drammatiche vicende solo un ennesimo caso di femminicidio» sottolinea Vittoriana Abate, tra l’altro autrice assieme all’avvocato e docente universitario Cataldo Calabretta del saggio “Sulla pelle e nel cuore. Quei bravi ragazzi che uccidono” (Graus Edizioni). «“Non chiamatelo amore” è l’appello che faccio alle giovani donne, alle studentesse che incontro nelle scuole, ai ragazzi che conosco durante le presentazioni, agli educatori, ai genitori. Se ti insulta, se ti controlla, se ti perseguita con messaggi e telefonate, se ti fa del male fisico, se ti isola dagli amici e dalla famiglia, se ti umilia, se ti priva della libertà. Voi non chiamatelo amore. Mai» sottolinea la giornalista.

Il messaggio è chiaro: la violenza sulle donne non può essere giustificata, né tantomeno banalizzata. Chiamiamola con il suo nome: violenza. E non dimentichiamo mai che le vittime non sono solo dei numeri, ma delle persone con un nome, un volto, una storia."Le voci delle donne" ci ricorda che ognuno di noi può fare la propria parte per costruire un mondo più giusto e equo, dove ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza. Un mondo dove l'amore sia rispetto, cura e condivisione, e non un pretesto per esercitare il potere e il controllo sull'altro.