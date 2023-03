Non solo Lidia Poët: storie di avvocate in 7 serie tv

Quando suo marito viene accusato di corruzione e coinvolto in uno scandalo, Alicia Florrick (Julianna Margulies) decide di tornare a lavorare come avvocata dopo un decennio di assenza durante il quale si era occupata della famiglia. Una serie che ha fatto scuola, quella creata dai coniugi Robert e Michelle King, in onda dal 2009 al 2016 per sette stagioni e seguita da uno spinoff, "The Good Fight", recentemente conclusosi.

Su Paramount+