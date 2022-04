I nuovi Telegatti per i 70 anni di Sorrisi

Sono tornati, sono cambiati, sono di nuovo al centro della scena. Sulle note inconfondibili di “Sorrisi is magic” ecco a voi i nuovi Telegatti in plastica “eco” blu, giallo (i nostri colori) e fucsia.

Care lettrici e cari lettori, è con grande orgoglio che abbiamo il piacere di presentarvi la nuova versione del premio più amato dalle star. Una rivoluzione “epocale” che fa parte delle celebrazioni per i 70 anni di Sorrisi. La nostra famosa statuetta si è rifatta il look per essere al passo coi tempi ed essere degna della sua storia, sempre all’insegna della contemporaneità.

Il Telegatto diventa un’opera d’arte, nata dalla creatività del movimento “Cracking Art”, celebre nel mondo per le sue creazioni fluo dal forte spirito ecologista. Infatti ogni copia, firmata e numerata, è realizzata in plastica riciclata secondo la tecnica che caratterizza la creazione di tutte le sculture degli artisti aderenti al movimento.

Ma il Telegatto non si è rifatto soltanto l’immagine, per quanto bella, moderna e accattivante. Cambia anche nella sua funzione. Prima, ve lo ricorderete, veniva assegnato alle star del mondo dello spettacolo secondo un criterio che prevedeva la divisione in categorie. Era soprattutto il premio di una gara. Ma il mondo è cambiato, il modo di fare intrattenimento è cambiato, e la scena si è arricchita con i social, il digitale, lo streaming. E così cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni.

Il nuovo Telegatto sarà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno a personaggi della musica, del cinema, della tv e dello sport. Ma non solo. Perché vuole essere un riconoscimento al talento e al merito di chi lo riceverà, anche se non fa parte del mondo di Sorrisi.

Il primo (nuovo) Telegatto a Vasco Rossi

A inaugurare il nuovo corso è stato Vasco Rossi, che si è detto «orgoglioso e fiero» di ricevere per primo il nuovo Telegatto, che ha trovato bellissimo. La scelta non poteva che ricadere su di lui. Infatti, non solo come Sorrisi compie 70 anni nel 2022, ma proprio come noi rappresenta un ponte tra le generazioni: lo amano tutti.

A consegnargli la statuetta è stato il nostro direttore Aldo Vitali e sul numero di Sorrisi in edicola dal 12 aprile lo trovate in copertina, protagonista di una splendida intervista. Ma tante altre premiazioni sono in programma nei prossimi mesi e il momento della consegna, che avverrà nei modi più diversi, sarà mostrato ogni volta sui nostri social e sul giornale. E non è finita. Il 2022 si concluderà con un grande evento a sorpresa, a sigillare un anno di festeggiamenti per i nostri primi bellissimi 70 anni di tv, sorrisi, canzoni e talenti. Restate sintonizzati.

Sculture dall’anima green

“Cracking art” è un movimento artistico nato nel 1993, diventato famoso in tutto il mondo per la realizzazione di installazioni urbane caratterizzate dall’utilizzo di opere in plastica colorata, rigenerabile o rigenerata (e quindi amica dell’ambiente) che raffigurano animali “fuori misura”, come lumache, lupi, rane. Partendo da un file di un’immagine tridimensionale si fa uno stampo dentro il quale si fonde una minima quantità di polvere di plastica. La scultura viene poi rifinita a mano. Le installazioni hanno anche un’anima sociale: sono sempre accompagnate da raccolte fondi da destinare a progetti culturali legati al territorio che le ospita.