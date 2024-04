“Off line”, spegnete il telefonino e divertitevi!

Alessandro Siani porta su Prime Video il suo spettacolo teatrale Alessandro Siani Credit: © Riccardo Ghilardi Barbara Mosconi







Lo spettacolo “Off line”, con cui Alessandro Siani ha girato in lungo e in largo l’Italia negli ultimi due anni, arriva su Prime dal 22 aprile. Un’ora di divertimento su temi come l’uso smodato del telefono, e poi medici, diete, malattie, convivenze familiari. Il tutto registrato live, «senza applausi aggiunti, come dei cibi si dice: “Senza zuccheri aggiunti”».

Siani, come nasce un suo spettacolo?

«Questo è l’undicesimo che ho portato sul palco in 25 anni di carriera. Per noi comici, a differenza dei cantanti dove la ripetizione è un successo, non è facile scrivere uno spettacolo. C’è lo spettatore che dice: “Ancora la stessa battuta?”».

Questa volta da dove è arrivata l’ispirazione?

«Da alcuni appunti presi quando fui ospite al Festival di Sanremo nel 2023. Portai un monologo che parlava dell’utilizzo senza limiti dello smartphone. Chi sta sempre al telefono o sui social non si accorge di cosa gli succede intorno».

Meglio tenerlo “Off line” (spento), come recita il titolo.

«Se spegni il telefono si accende la vita. Anche per gli spettatori a teatro. La cosa complessa è staccarli dalle preoccupazioni e dalle ansie della giornata».

I pericoli di essere sempre “accesi”?

«Mi fanno ridere i vocali, rischiosissimi, possono essere usati contro di te. Nello spettacolo ne cito di esilaranti come quello della signora che chiede: “Scusate, geografia è italiano o matematica come materia?”».

Il suo rapporto con il telefono?

«Non sono sui social, non ho Instagram, Facebook o TikTok, e già questo mi mette in una situazione di armonia con il telefono. Anche se ho notato che su WhatsApp i messaggi si sono moltiplicati rispetto agli sms dove dicevi tutto insieme. Ora se va bene devi leggere 15 messaggi. “Venitemi a prendere”, “sono da solo”, “in un palazzo che prende fuoco”. Il tempo che leggi tutti i messaggi non ce la fanno a salvarti!»