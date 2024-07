Olimpiadi: emozioni, sport e atleti da 206 Paesi

L’italiana che ha ricevuto più medaglie d’oro nella storia dei Giochi ci racconta i suoi Villaggi olimpici, da Atlanta in poi Valentina Vezzali Credit: © Getty Enrico Casarini







Dal 26 luglio all’11 agosto avremo la possibilità di vivere in diretta lo spettacolo delle Olimpiadi di Parigi per quasi 4 mila ore, in tv sulla Rai, in streaming su Discovery+ e sui canali Eurosport disponibili su Sky. C’è un luogo, però, dove non potremo seguire i circa 10.500 olimpionici ed è dove vivranno quando non saranno in gara: il Villaggio olimpico super ecologico che sorge nelle aree dei comuni di Saint-Denis, Saint-Ouen e Île-Saint-Denis, lungo la Senna a nord di Parigi. Proprio per raccontare l’atmosfera unica, gioiosa e cosmopolita (non è tanto per dire: ai Giochi partecipano 206 Comitati olimpici, quando le Nazioni Unite riconoscono 193 Stati sovrani) del Villaggio, Sorrisi ha incontrato chi la conosce meglio di tutti: la schermitrice Valentina Vezzali, l’atleta tricolore con più Ori ai Giochi estivi. Con l’esperienza di chi in cinque Olimpiadi ha vinto sei medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo, ecco che cosa ci racconta la nostra campionissima.

Valentina, che cos’è il Villaggio olimpico?

«È l’insieme degli alloggi dedicati all’ospitalità di atleti, tecnici e dirigenti che partecipano ai Giochi, diviso per quartieri “nazionali”. Ma si può definire anche come un posto magico, perché non esiste un’altra situazione in cui tutto il mondo sia concentrato in un solo luogo. E allora, ecco, il Villaggio è una grande e magica “casa temporanea”».

Dove abitano gli atleti?

«In appartamenti, generalmente condivisi da quelli che appartengono a una stessa Federazione. A me, però, è capitato di stare anche con sportive di altre discipline, per esempio del tiro con l’arco. Appena le gare di una disciplina sono terminate, poi, i suoi atleti lasciano il posto ad altri che arrivano per iniziare la loro Olimpiade. Noi della scherma, per esempio, di solito viviamo lì nella prima settimana dei Giochi».

Qual è il Villaggio che ricorda con più piacere?

«Quello della mia prima Olimpiade: Atlanta 1996. Di solito dopo i Giochi i villaggi diventano nuovi quartieri nelle città che li ospitano: gli appartamenti verranno abitati dalla gente “normale”, insomma. Ad Atlanta, invece, noi italiani fummo ospitati da un’università, il Georgia Institute of Technology. Al centro del villaggio c’era un luogo d’incontro con strutture ricreative e culturali, dalla discoteca al cinema, e poi c’erano un centro commerciale, l’edicola internazionale, la banca, l’ufficio postale...».

Gli atleti “personalizzano” i loro appartamenti?

«Le Olimpiadi sono la gara della vita, quindi pensi solo ad ambientarti, allenarti, riposare il più possibile e mangiare correttamente. Per avere con te il tuo mondo ormai c’è il telefonino. Io, però, ho sempre avuto almeno una scaramanzia: portare qualcosa di rosso! A Sydney 2000 avevo i capelli rossi, ad Atene 2004 un nastrino rosso al polso, a Londra 2012 le scarpette erano rosse».

C’è un orario in cui tutti devono rientrare negli alloggi?

«No. Ognuno può rientrare quando lo reputa opportuno».

Capita di uscire per fare un po’ di turismo?

«Prima della gara è difficile uscire, se non per un allenamento o per la cerimonia inaugurale».

Ma nel Villaggio ci si può anche allenare?

«Certo, ci sono palestre e strutture all’aperto».

Oltre alle attrezzature da gara e allo spazzolino da denti, gli atleti che cosa portano in valigia?

«Nulla, perché indossano tutti il materiale fornito dal loro comitato olimpico nazionale».

C’è una “polizia del Villaggio”?

«Non me lo sono mai chiesto, ma presumo di sì. Sicuramente c’è polizia all’ingresso, perché per entrare devi fare una marea di controlli. Devi avere il “pass”, che è il tuo documento d’identità, poi attraversi il metal detector e devi far perquisire ogni borsa. I pullman, addirittura, vengono controllati anche sotto, con uno specchio».

Parliamo del mangiare...

«C’è una mensa aperta 24 ore su 24 dove si trovano praticamente tutte le cucine del mondo, e poi ci sono altri punti di ristoro. Io, però, non vedevo l’ora di vincere una medaglia per andare a Casa Italia, che è fuori dal Villaggio, e festeggiare con una bella mangiata. Ad Atene 2004, per esempio, ricordo che io, con la medaglia d’oro, e Giovanna Trillini, con la medaglia d’argento, siamo state subito accolte da una enorme e buonissima spaghettata al pomodoro e basilico».

Parliamo di “sentimenti”: nei Villaggi nascono storie d’amore? Magari flirt di pochi giorni?

«In cinque Olimpiadi non mi è mai capitato di veder nascere storie sentimentali. Ma non posso escludere che possa succedere».

Com’è l’atteggiamento delle delegazioni rispetto alla vita sociale? Si preferisce che una Nazionale rimanga “compatta” o si esortano gli atleti a fare amicizia con atleti di altri Paesi?

«Puoi socializzare con atleti di tutto il mondo e di tutti gli sport: il bello dell’Olimpiade è anche questo!».

Si è mai portata a casa un souvenir particolare da uno dei suoi alloggi?

«Sì, da Sydney. Quando sono iniziati quei Giochi, il Villaggio non era ancora terminato, così noi ci trovammo alloggiati in container. Faceva un freddo terribile e per dormire bene avevamo una stufetta e delle trapunte con il simbolo delle Olimpiadi. Ecco, due trapunte me le sono prese!».

Siamo onesti: tanti atleti arrivano ai Giochi sapendo che non andranno neppure vicini a una finale. Non è che prendono il Villaggio come un “villaggio vacanze” e magari infastidiscono chi cerca la massima concentrazione?

«Non la penso così. La concentrazione rimane massima per tutti, di ogni Paese, perché chiunque arrivi a disputare le Olimpiadi sogna in grande. Alla fine, chi partecipa può vincere».