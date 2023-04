Olly, “Il mondo gira Live”: una conferma lui, una sorpresa il pubblico

Siamo stati alla prima data del 5 aprile a Milano. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Al Festival di Sanremo 2023 con il suo brano “Polvere” abbiamo già notato uno dei tratti distintivi di Olly: la capacità di divertirsi sul palco senza prendersi troppo (anzi, per nulla) sul serio. Poi, scoprendo più a fondo il suo repertorio, si è disvelato un mondo già piuttosto strutturato e amato, fatto di canzoni interessanti che parlano a un pubblico molto più trasversale di chi ha la sua età, con un mix di leggerezza e profondità che nel suo essere genuinamente ispirato al pop italiano e internazionale, ha qualcosa di unico. Quelle sensazioni le abbiamo ritrovate potentissime nella prima data dal 5 aprile a Milano.



I Magazzini Generali per un'ora e mezza sono diventati, come spesso piace dire a lui, un luogo di festa. All'inizio in particolare, ha chiesto di rivolgere l'attenzione non solo alla musica, a lui, ma anche chi sta attorno e magari non conosciamo. Quel divertimento si è sentito fortissimo in un pubblico abbastanza anomalo, decisamente caldissimo, al quale è stato chiesto e non per necessità una sola volta di alzare la voce e cantare. Il pubblico, scatenato, ha infatti ballato e urlato dalla prima all'ultima nota.

Tutto questo è stato possibile grazie proprio a Olly, che con fare sicuro e consapevolezza dell'occasione, ha dato tutto se stesso pensando esclusivamente al divertimento di chi è andato ad ascoltarlo, in un sold out per nulla scontato. Tra brani del passato, qualche cover ben fatta (quella di Lorella Cuccarini molto nota, quella de "La notte" di Arisa del 2021 davvero da non perdere) si è concesso lo spazio per far sentire anche una canzone (chissà) del futuro.

In sintesi, ha dato vita a un'atmosfera magica, creando un'energia già difficile da contenere. Prima di iniziare il live ha fatto sentire alcuni brani di Vasco Rossi, suo mito di sempre. Questo dice molto non tanto su dove vuole arrivare, perché arrivare lì è quasi impossibile, ma quali sono le sue assolute priorità.