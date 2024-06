“On Air. Season 01”: a Palermo, un ponte tra cinema, serie tv e impegno sociale

Tra gli ospiti Claudia Gerini, Marco Giallini, Serena De Ferrari Giacomo Ferrara e Anna Ammirati Antonella Silvestri







Una manifestazione dedicata interamente al mondo delle serie tv e al cinema, con l’intento di approfondire le sfide sociali più pressanti dei nostri giorni. È “On Air. Season 01”, la tre giorni ideata e diretta da Simona Gobbi e realizzata in collaborazione con la Fondazione Federico II (grazie al presidente Gaetano Galvagno) che si terrà a Palermo dal 13 al 15 giugno e che culminerà con la consegna del "Premio Marlù per il Sociale".

Tra i protagonisti di questo appassionante viaggio troviamo nomi famosi del panorama cinematografico italiano: Claudia Gerini, Marco Giallini, Serena De Ferrari Giacomo Ferrara, Anna Ammirati. Gli artisti saranno affiancati dagli interpreti del cortometraggio "Paracadute", tra cui spiccano Jenny De Nucci, Giacomo e Giovanni Nasta, Greta Ragusa, Lucia Balordi e Niccolò Senni.

Lo scopo della kermesse palermitana che si svolgerà nell’oratorio dei Santi Elena e Costantino in Piazza della Vittoria, è chiaro sin dall'inizio: promuovere un dialogo costruttivo tra l'industria dell'intrattenimento e la società, affrontando temi cruciali quali il lavoro, la parità di genere e le sfide giovanili.

Durante le tre giornate sarà dato spazio ai talk tematici con professionisti del settore audiovisivo, pronti a condividere le loro esperienze dietro e davanti alla macchina da presa. Un'opportunità per comprendere il ruolo fondamentale che il cinema e le serie TV possono svolgere nel promuovere il cambiamento sociale.

La manifestazione vuole anche rendere omaggio alle radici culturali e culinarie della Sicilia, terra ricca di tradizioni millenarie. Lo chef Natale Giunta, conosciuto per la sua abilità nel reinterpretare la cucina sicula, racconterà la memoria del territorio attraverso le sue particolari creazioni gastronomiche.

Dopo il grande successo dell'edizione precedente in Puglia (alla quale hanno partecipato tra gli altri Toni Servillo, Marco d’Amore, Giorgio Pasotti), “On Air. Season 01” - a ingresso libero fino a esaurimento posti - approda, infatti, in Sicilia per continuare il suo viaggio alla scoperta delle bellezze e delle peculiarità del nostro Paese. L’isola, con le sue atmosfere uniche e i suoi paesaggi mozzafiato, è stata da sempre una delle location preferite dai grandi registi del cinema internazionale: basti pensare a "Il Gattopardo" di Luchino, a "Il Padrino" di Francis Ford Coppola, passando per “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, per la celebre serie TV "Il Commissario Montalbano” e il più recente progetto internazionale “The White Lotus”.