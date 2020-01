L’oroscopo di Nino Frassica lascia davvero il segno

08 Gennaio 2020 | 12:02 di Nino Frassica

Scopriamo da un astrologo un po’ particolare cosa ci aspetta nel 2020. Nino Frassica torna in tv dal 9 gennaio su Rai1 con "Don Matteo 12" e su Rai2 da domenica 12 a "Che tempo che fa". È nato a Messina l'11 dicembre 1950 e quindi è un Sagittario.



Scorpione

È l’anno dello Scorpione.

I nati sotto il segno dello Scorpione, come anche i rimanenti 11 segni, aspettano il 9 gennaio per vedere Don Matteo 12 su Raiuno.



Bilancia

È l’anno della Bilancia.

Amore bene, lavoro bene, salute ciao, arrivederci. Lettere in arrivo. Nebbia in Val Padana.

Ariete

È l’anno dell’Ariete.

Siete persone precise: vi chiamate Maria e dite mi chiamo Maria. Vi chiamate Anna e dite mi chiamo Anna. Siete di Roma e dite che siete di Roma. Voi dell’Ariete siete precisi.

Voi non dite: «S’è rotto il piatto in 1.000 pezzi». Prima li contate e poi dite, per esempio: «S’è rotto il piatto in 560 pezzi...» oppure 85 o 106 (dipende dal numero dei pezzi).

Se dite Vado a fare 4 passi uscite e fate 4 passi soltanto: 1, 2, 3, 4 e vi fermate. Se dite: «Vado a prendere una boccata d’aria» uscite e prendete solamente “una” boccata d’aria. Voi siete Precisi. Rischiate anche la vita per la troppa precisione.

Cancro

È l’anno del Cancro.

Anche voi siete precisi. Ma precisi precisi: identici, uguali, due gocce d’acqua.

Leone

È l’anno del Leone.

Per i nati sotto il segno del Leone: Vedi Toro.

Acquario

È l’anno dell’Acquario.

Forse la vostra lei non vi ama più, non vuole più fare l’amore. Quando voi le chiedete di fare l’amore si inventa 1.000 scuse: «Ho sonno, non dormo da 48 ore, ho dimenticato di spegnere il fuoco, non sono mai stata a Londra, non so dove ho posteggiato il motorino (che manco ce l’ha). È morto Michael Jackson, si è scaricata la batteria del mio cellulare». Sono tutte scuse. La vostra lei non vi ama più.

Vergine

È l’anno della Vergine.

Anche per i nati sotto il segno della Vergine la vostra lei non vi ama più, ve ne accorgete quando voi la volete baciare e lei si mette un cartone davanti.

Gemelli

È l’anno dei Gemelli.

Anche la vostra lei non vi ama più, ve ne accorgete dal fatto che quando voi cercate di baciarla e lei urla, chiama i Carabinieri e si fidanza con un paio di loro.

Sagittario

È l’anno del Sagittario.

Per i nati sotto il segno del Sagittario: mari calmi e piogge al nord. Vi piace il lavoro: stareste ore e ore a guardare quelli che lavorano. Voi Sagittarii siete molto fortunati. Trovate un gratta e vinci per terra e vincete 500.000 euro! Inciampate su una pietra per strada ed era un lingotto d’oro! Al ristorante ordinate l’ostrica e dentro ci trovate una collana di perle!

Pesci

È l’anno dei Pesci.

Voi dei pesci giocatevi 90 44 70 86 e 18 90 la paura.

44 morto che parla tre giorni prima.

70 pezzo di cartone trovato lì buttato per terra.

86 ascella sudata.

18 capelli tagliati corti tipo Arisa. Voi dei pesci quindi giocatevi 90 44 70 86 e 18. Solo voi dei pesci se giocano gli altri non vincono!!!

Voi dei Pesci avete dei piccoli problemi con la vostra lei.

Lei vi dice sempre: «Chiamo l’idraulico, si è rotto il rubinetto, chiamo l’idraulico si è rotto il tacco della scarpa, chiamo l’idraulico mi fa male la spalla».

La sera tornate a casa vostra e vi apre l’idraulico. Vi cominciate a insospettire...

Capricorno

È l’anno del Capricorno.

Per voi e per gli altri undici segni tanti Sorrisi e tante Canzoni.