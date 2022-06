Palinsesti Mediaset 2022/2023: i programmi e gli show di Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Grandi conferme e interessanti novità per la nuova stagione televisiva delle reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi Redazione Sorrisi







Canale 5

Canale 5 scommette sui volti familiari più cari al pubblico. Tra cavalli di battaglia, format inediti e serate speciali all’insegna del divertimento, tutto è pronto per una formidabile stagione televisiva. Ecco, allora, che Canale 5 schiera i suoi assi, tra grandi conferme e interessanti novità.

Show e talent

Maria De Filippi sarà la regina del sabato sera con i suoi tre imperdibili show: “Tú sí que vales” in autunno, che vede esibirsi di fronte ai giurati Maria, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti i fenomeni di arti varie; “C’è posta per te” , che da 22 anni realizza i sogni della gente comune e “Amici” , il talent più amato dai giovani, che ha formato generazioni di artisti.

condotto da e dedicato ai piccoli talenti, bambini dai cinque ai 12 anni di età. Confermatissimo in seconda serata il “Maurizio Costanzo Show.

Reality

che sarà presentata da . Atteso anche il ritorno de “La talpa”, prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi.

Prima e dopo il Tg5

“ ” con l’ingresso di altri buffi personaggi del “Salottino”. Tra le certezze in palinsesto, il popolarissimo tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la notizia” che ripartirà il 27 settembre con la coppia formata da Luca Argentero e Alessandro Siani.

Il daytime

di . A seguire “Pomeriggio Cinque” con Barbara d’Urso.

Il weekend

di per seguire passo dopo passo cosa succede nella scuola del talent. In primavera è prevista una nuova stagione di “Scene da un matrimonio” con Anna Tatangelo.

Italia 1

Grandi manovre in vista per la nuova stagione di Italia 1. La rete ha in serbo tre sorprese per il suo pubblico.

“Enigma” è il nuovo programma dedicato al mistero e andrà in prima serata al lunedì.

è il nuovo programma dedicato al mistero e andrà in prima serata al lunedì. Per il mercoledì, sono previsti un inedito show messo a punto dal laboratorio di comicità del canale e il nuovo format “Mia mamma e tuo papà” sul rapporto tra genitori e i figli adolescenti.

a condurre la nuova edizione di , al mercoledì. Il mercoledì sera regna anche il buon umore con “Italia Uno on stage” quattro speciali comici con gli show teatrali dei campioni della risata Andrea Pucci, Giuseppe Giacobazzi, Max Angioni e Maurizio Battista.

Rete 4

Rete 4 si conferma la rete che in prima serata dà grande spazio all’informazione e all’approfondimento di temi di attualità politica, cronaca, economia e costume. Tutta la settimana è coperta, giorno per giorno, per chi, oltre ai telegiornali, ama seguire gli sviluppi delle notizie e a farsi un’idea propria grazie anche agli ospiti in studio messi a confronto tra loro.