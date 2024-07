Palinsesti Rai per l’autunno 2024: i programmi in prima serata

Conduce: Antonella Clerici

Dal 15 novembre al 20 dicembre

Versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni.

Il programma si apre con le tradizionali “blind auditions”, le “audizione al buio”, dove i coach, come di consueto di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.