Palinsesti Rai: tutte le novità della stagione 2024-2025

Tra conferme, graditi ritorni e inaspettate novità mamma Rai sorprende il suo pubblico con fiction e show tutti da scoprire Carola Piluso







“Cari amici vicini e lontani” con il ricordo delle parole di Nunzio Filogamo, la proiezione del video realizzato da Rai Cinema per celebrare i 70 anni della tv e una clip del documentario "Nato il 6 ottobre" di Pupi e Tommaso Avati per i 100 anni di radio si apre la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025 all’Auditorium Rai di Napoli il 19 luglio. Uno sguardo al passato con cento anni di ricordi e di emozioni che non vuole essere malinconico, ma fiducioso verso il futuro. Un futuro ricco di sfide, grandi ritorni e inaspettate sorprese. L’offerta Rai è come la città che ospita la presentazione: uno scrigno pieno di storie che non vedono l’ora di essere raccontate in tv.

Tra i volti più cari al pubblico ritroviamo Stefano De Martino che dal 2 settembre sarà per la prima volta al timone di “Affari tuoi” (prima condotto da Amadeus). Il conduttore partenopeo sarà coinvolto anche in altri progetti per la prima serata (ancora segreti) e non si esclude un suo possibile coinvolgimento al Festival di Sanremo nei prossimi due anni. A proposito di Sanremo l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha confermato che il prossimo si terrà dall’11 al 15 febbraio, per evitare la sovrapposizione con la messa in onda della Coppa Italia. Poi, a proposito di Carlo Conti alla direzione artistica del Festival, l'AD Rai ha spiegato: «Carlo é una garanzia, una certezza ed è sempre stato la prima scelta per tutti noi».

Mara Venier, oltre ad essere la padrona di casa di “Domenica In”, dal 9 novembre tutti i sabato pomeriggio alle 14.00 condurrà "Le stagioni dell’amore", un dating show rivoluzionario in cui i concorrenti single (che avranno più di 65 anni) conosceranno i loro potenziali "fidanzati" con avatar virtuali. A Luca Barbareschi l'arduo compito di risolvere i problemi amorosi di coppie in crisi con "Se mi lasci non vale" in onda dal 21 ottobre.

Tra le novità dell'intrattenimento della prima serata anche "Chi può batterci?" programma con Marco Liorni dove il pubblico in studio sfiderà i personaggi dello spettacolo e dello sport. Tra le conferme anche "Tale e Quale Show", "The Floor - Ne rimarrà solo uno", "Ballando con le stelle", "The Voice Kids" e "Belve".

A raccontare l'Italia con comicità ci pensa Teo Mammucari con "Lo spaesato", dal 16 settembre. C'è poi il ritorno di Massimo Giletti in prima serata con “Lo stato delle cose”, dal 30 settembre su Rai 3 alle 21.20.

Dal mondo delle fiction grande attesa per "Mike" miniserie in due puntate (21 e 22 ottobre) sulla vita di Mike Bongiorno interpretato da Claudio Gioè; il ritorno de "L'amica geniale - storia della bambina perduta", "Mina settembre 3" e "Mare Fuori 5". Per le soap confermate "Un posto al sole" e "Il paradiso delle signore". Mentre tra le serie tv novità internazionali troviamo "Le leggi del cuore" e nel 2025 "Occhi di gatto".

Dal prossimo 7 ottobre a dare il buongiorno non saranno più Fiorello e Biggio con "Viva Rai2!" ma Carolina Di Domenico e Andrea Perroni con "Binario 2" in onda dalla stazione Tiburtina di Roma. Sempre dal 7 ottobre Andrea Delogu ci aprirà “La porta magica” programma con al centro persone comuni e il loro desiderio di cambiare un aspetto della propria vita. Ale e Franz sono pronti a tornare con la loro ironia con "Raiduo". Grande spazio anche alla musica con "Playlist" programma dedicato alle classifiche musicali condotto da Gabriele Vagnato e Federica Gentile. Tra gli appuntamenti del Day Time non possono mancare "Citofonare Rai 2", "Bellama", "I fatti vostri", "Linea verde" e "Uno Mattina in famiglia".

Per l'approfondimento confermati anche "Mi manda Raitre", "Agorà", "Chi l'ha visto", "5 minuti" e "Porta a porta". Mamma Rai ovviamente non dimentica lo sport ("90esimo sabato", "90esimo lunedì", "Casa Italia" e tanti altri) e i documentari ("Delitti in famiglia", "Di padre in figlio. Vita da tifosi", "La tv nel pozzo" e moltissimi altri titoli). Dunque l'offerta per la prossima stagione televisiva promette lacrime, gioie, risate e tante emozioni. Tra storia e innovazione la Rai ci propone più voci, più talento che coniugano tradizione e innovazione sorprendendoci ancora una volta.

I nuovi programmi e show intrattenimento del daytime:

“Sabato in diretta”, condotto da Emma D’Aquino - in onda dal 14 settembre ore 17.00 su Rai1

"Le stagioni dell'amore", condotto da Mara Venier - in onda dal 9 novembre ore 14.00 su Rai1

"Binario 2", condotto da Carolina Di Domenico e Andrea Perroni - in onda dal 7 ottobre ore 7.30 su Rai2

"La porta magica", condotto da Andrea Delogu - in onda dal 7 ottobre ore 17.00 su Rai2

"Playlist", condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato - dal 19 ottobre ore 14.00 su Rai2

"Amore e Folklore", condotto da Marco Conidi e Davide Van De Sfroos - prossimamente su Rai2

"Il canto della terra", condotto da Serena Autieri - in onda dal 14 settembre ore 14.55 su Rai3

I nuovi programmi e show intrattenimento della prima serata:

"Semplicemente Fiorella" - evento musicale per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia in onda l'8 settembre su Rai1

"Chi può batterci?" - condotto da Marco Liorni in onda dal 21 settembre su Rai1

"Cento - un secolo di servizio pubblico" - serata evento condotta da Carlo Conti in onda il 6 ottobre su Rai1

"Se mi lasci non vale" - condotto da Luca Barbareschi dal 21 ottobre su Rai2

"Lo spaesato" - condotto da Teo Mammucari in onda dal 16 settembre su Rai2

"Questioni di stile" - condotto da Elisabetta Gregoraci in seconda serata su Rai2 in onda dal 26 settembre

“Il Buono, il Brutto e il Cattivo" - condotto da Pino Insegno su Rai1 prossimamente

“Ce lo Chiede l’Europa” con Enrico Brignano in onda su Rai2 prossimamente

“Festivallo” - condotto da Nino Frassica in seconda serata su Rai2 prossimamente

I nuovi programmi di approfondimento:

"Gocce di petrolio" Conduce Duilio Giammaria dall'11 ottobre su Rai3 ore 11.30

"Genitori, che fare?" Conduce Gianni Ippoliti dal 22 novembre su Rai3 ore 15.20

"La mia metà" Conduce Concita Borrelli dal 16 novembre su Rai2 ore 17.05

"Magistrati" Conduce Cesare Bocci dal 10 novembre in seconda serata su Rai3

I nuovi programmi di cultura: