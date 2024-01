Paola Perego: «Non mi ferma nemmeno una costola rotta»

Dopo aver dato il massimo a "Ballando con le stelle" è in tv con "Citofonare Rai2" nonostante un contrattempo Tiziana Lupi







La prima notizia, la più importante, è che Paola Perego sta bene. Complice il riposo durante le Feste natalizie da poco passate, i problemi fisici causati dalla partecipazione a “Ballando con le stelle” sono (quasi) un ricordo: «Tra qualche giorno dovrò fare il controllo per la frattura alla costola che prima era composta poi, dopo avere ballato un tango con un dolore atroce, si è scomposta. È stata colpa mia, mi sarei dovuta fermare prima. Ma per fortuna adesso sto bene. Faccio tutto tranne l’attività fisica e devo evitare di portare pesi. Infortuni a parte, però, è stata un’esperienza molto bella».

Un’esperienza che ha coronato il 2023 in cui ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera.

«Sì, ho cominciato a lavorare in televisione nel 1983 e credo di avere dimostrato che l’impegno, lo studio e la professionalità alla fine pagano. In questi anni ho avuto, come tanti altri, alti e bassi. Ma se sei una persona preparata ti rialzi, ce la fai, inventi cose diverse e vai avanti».

È un messaggio alle nuove generazioni?

«Molti giovani puntano tutto sull’esserci a prescindere, ma la notorietà non è importante così come non lo sono i “selfie” o gli autografi. Ciò che conta davvero è la gente che ti ferma per strada e ti dice che è contenta perché tu entri in casa sua».

Qual è il programma più bello tra tutti quelli che ha fatto, quello che ricorda con maggior affetto?

«Sicuramente ”Se... a casa di Paola” (andato in onda nel primo pomeriggio di Rai1 nella stagione 2010-2011, ndr). È stato un programma molto forte dal punto di vista emotivo, si parlava di violenza sulle donne quando ancora lo facevano in pochi. Ricordo con grande piacere anche “La talpa” (condotto su Rai2 nel 2004, passato su Italia 1 nel 2005 e nel 2008, ndr) in cui mi divertivo come gli spettatori perché non sapevo nemmeno io chi fosse la talpa. E poi “Sanremo estate” nel 2004 con il grande Toto Cutugno: penso che un programma così andrebbe rifatto, perché aveva il sapore di quelle serate d’agosto in piazza e farebbe compagnia a chi in estate sta a casa perché, magari, non può permettersi una vacanza».

Il programma che invece non rifarebbe?

Potrebbe sembrare strano ma forse proprio “Se... a casa di Paola”, perché ogni giorno intervistavo donne che avevano perso i figli e questo mi angosciava. Ricordo ancora come fosse ieri la storia di un bambino che, tornato da scuola, era morto in bagno per una meningite fulminante. Mi colpì particolarmente perché, dalla descrizione, avrebbe potuto essere mio figlio: aveva la sua età e la sua stessa passione per il calcio».

In questi 40 anni ha lavorato con molti colleghi.

«Il primo a credere in me è stato Marco Columbro. Avevo 18 anni e facevo la sigla del suo programma “Autostop” su Italia 1. Ero arrivata alla terza puntata per sostituire un’altra ragazza e lui mi chiese: “Vuoi venire a co-condurre con me?”. All’epoca non sapevo nemmeno da dove cominciare, ma lui leggeva quello che avrei dovuto dire io e mi spiegava come farlo. La stessa pazienza l’ha avuta Barbara De Rossi nell’unico film che ho fatto (“L’una e l’altra” di Gianfranco Albano, 2012, ndr). Anche lei mi diceva come recitare le mie parti e questa generosità ce l’hanno solo i grandi».

Le piacerebbe tornare a recitare?

«Sì. Barbara mi ha insegnato che quando reciti devi attingere a qualcosa che hai dentro di te, e siccome io ho un sacco di roba mi sento pronta. Quel film è stato come una seduta di psicanalisi. E poi, dopo avere condotto, ballato e anche cantato, ormai posso anche recitare».

A proposito di canto, lei e Simona Ventura lo avete trasformato in un punto di forza di “Citofonare Rai2”.

«Un programma che è una bella scommessa vinta: quella fascia oraria era spenta, ferma al 2 percento di share, e noi abbiamo superato il 6».

Il 6 luglio Simona si sposerà con Giovanni Terzi e lei sarà la sua testimone di nozze.

«L’ho saputo prima dai giornali che da lei (ride). A Simona e Giovanni auguro di continuare a mantenere quella serenità che leggi nei loro occhi quando stanno insieme».

Restando in tema di sentimenti, lei è nonna di Pietro e Alice, figli di sua figlia Giulia. Che nonna è?

«Una che si gode tutto il bello che i suoi nipoti le regalano. Pietro, che ha 5 anni, pensava che tutte le nonne andassero in tv, gli ho spiegato che in verità non è proprio così. Alice quando mi vede alla tv mi saluta e si arrabbia perché non le rispondo. Quando sto con loro provo un’emozione grandissima perché i nipoti sono un bellissimo proseguimento di noi stessi».