Paolo Del Debbio: «Nella vita non è mai tutto bianco o nero»

Non manca molto alla fine di questa stagione televisiva. E, in vista della pausa estiva, per Paolo Del Debbio e il suo "Dritto e rovescio" su Rete 4 il bilancio è più che positivo. «Termineremo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Gli ascolti sono buoni per un talk show. In ogni caso, al di là dell’audience, sono soddisfatto del nostro lavoro: a me non interessa che i politici si confrontino tra loro, ma che parlino alla gente, rispondendo alle loro difficoltà e bisogni. E il team che lavora con me è forte, hanno grande sensibilità e sono pieni di entusiasmo».

Di che cosa vi state occupando ora?

«Ci concentriamo sempre su quello che sta succedendo, su temi di stretta attualità. E adesso puntiamo l’attenzione sul tema delle baby gang, delle tasse sulle case green e sulle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Sempre rispettando la par condicio: per me è fondamentale il pluralismo di voci e opinioni su tutti gli argomenti».

Quanto sono importanti queste elezioni?

«Molto, perché ultimamente sempre più gente ha iniziato a capire che le decisioni europee influenzano l’andamento dei singoli Paesi. Insomma, c’è più coscienza di quanto possano incidere sulla nostra vita quotidiana».

Giocando sul titolo del suo programma, che cosa le è andato dritto nella vita professionale?

«Sono stato fortunato perché, senza programmare nulla, sono arrivato a scrivere libri a 40 anni e in tv a 48: due grandi soddisfazioni».

E nel privato?

«La “cosa che mi è andata meglio” sono le mie due figlie».

C’è sempre un rovescio... della medaglia?

«La realtà è da interpretare. Su ogni tema ci possono essere linee contrastanti. Le sicurezze assolute non esistono. Nella vita ci si imbatte in tanti bivi, ma l’essenziale è restare fedeli a se stessi, senza snaturarsi».

Cosa le va di traverso, che non sopporta?

«La vita sociale. Incontro volentieri le persone a cui ho qualcosa da raccontare».

Ha da poco pubblicato il libro "In nome della libertà" su Silvio Berlusconi. Come è nata l’idea?

«Me lo ha proposto Marina Berlusconi e contiene il programma politico di Berlusconi del 1994, al quale anche io ho lavorato. Mostra quanto sia ancora attuale».

Quali erano i temi che le stavano più a cuore?

«Quelli sulle riforme liberali, più reddito alle famiglie e meno oneri alle imprese: due punti che sono il nucleo dell’economia che riguarda un Paese».

Che ricordo ha di lui?

«È sempre stato gentile, abbiamo avuto anche delle discussioni animate su alcune idee e programmi ma proprio questi confronti hanno rafforzato il nostro legame. Entrambi amavamo scherzare e fare battute».

Berlusconi aveva una grande capacità comunicativa. Quanto è importante oggi saper comunicare in tv?

«La capacità di comunicare si impara, si perfeziona, ma c’è anche una buona parte di talento naturale. Io devo molto alla mia gioventù, sono cresciuto con persone semplici e ho imparato a usare un linguaggio comprensibile a tutti. Quando ho iniziato a fare tv ho attinto a questo bagaglio. E sono convinto che se hai un’idea, ma non la sai comunicare, resta solo dentro di te. Lo stesso vale per la scrittura. Sono al lavoro su un altro libro che tratta di filosofia “popolare”, che intende rivolgersi al grande pubblico in modo chiaro».