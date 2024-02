Paolo Del Debbio: «Sono un secchione ma con la battuta pronta. Sempre»

Il conduttore di "Dritto e rovescio" ha appena spento 66 candeline. E qui si racconta con autoironia, tra carriera e vita privata Simona De Gregorio







Da un ventennio è un volto di punta dell’informazione Mediaset. E dopo tanti programmi di approfondimento giornalistico, sta per tagliare il traguardo dei cinque anni al timone di “Dritto e rovescio”, il talk di Rete 4 in onda ogni giovedì in prima serata. Ma proprio nei giorni scorsi Paolo Del Debbio ha festeggiato un altro importante compleanno: il 2 febbraio ha infatti spento 66 candeline. Una cifra che, secondo la numerologia, è espressione di solarità, energia, creatività. E tanta ironia. Quella che il conduttore ha sfoderato nella nostra divertente chiacchierata.

Paolo, come ha festeggiato?

«Con mia figlia minore (Sara, 31 anni, ndr) e un paio di amici. Non sono il tipo da feste, mi annoio, a volte mi appisolo. Ma sono in buona compagnia: anche Robert De Niro ha dichiarato di addormentarsi alle cene di lavoro!».

Che desiderio ha espresso spegnendo le candeline?

«Di trovare un po’ di pace del cuore e serenità della mente. Vengo da un periodo molto tormentato».

Si riferisce al lavoro oppure alla vita privata?

«Dal punto di vista professionale non posso lamentarmi di nulla. Sono meno soddisfatto della mia vita sentimentale. E mi dispiace. Una persona con cui condividere è importante, ma deve esserci un arricchimento reciproco, altrimenti meglio stare soli».

Allora parliamo delle soddisfazioni lavorative. Qual è la più grande?

«Aver scritto un romanzo, “Il filo dell’aquilone”. Non avrei mai pensato di esserne in grado. Ma anche il saggio “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” mi ha dato molta soddisfazione».

E cosa ha imparato dalla vita?

«A essere felice con poco e a stare con i piedi per terra. E poi da mio padre, che è stato in campo di concentramento, uscendone piagato ma non piegato, ho imparato a vivere una vita festosa e mai rancorosa. L’ultimo insegnamento me lo ha dato la paternità: avere dei figli significa lasciare nel mondo un pezzetto di eternità».

Invece, parlando della sua carriera in tv, di cosa va più orgoglioso?

«Sono felice del mio percorso, faccio questo mestiere meglio che posso. Non sono famelico, né competitivo. Non do mai giudizi sui colleghi. E sono riservato. Sui rotocalchi non si è mai visto nulla che mi riguardi. E non si vedrà mai, a meno che un giorno non finisca in una Rsa e mi immortalino su una carrozzella tandem assieme a una gentile signora!».

Intanto pensiamo al presente. Quali sono gli argomenti del momento su cui vi state concentrando in trasmissione a “Dritto e rovescio”?

«Non decidiamo mai nulla a tavolino. Osserviamo cosa sta accadendo e ci occupiamo di quello. Al momento io sono concentrato su un tema: arrivare a luglio e partire per le vacanze».

Lei è di Lucca. Quanto è legato alla sua terra?

«Mi sento toscano al 300 per cento, nell’ironia e autoironia, unita a una vena malinconica. Per me è impossibile fare un discorso senza scherzare e avere la battuta pronta».

Ma è sempre stato così?

«Sì. Vengo da una famiglia umile, di un quartiere di Lucca che veniva chiamato “il Bronx” (distretto di New York un tempo degradato, ndr). Dai 16 ai 22 anni ho studiato come un pazzo, ero un secchione. Ma sono cresciuto tra i libri e il bar del rione dove facevo baldoria con gli amici. Ed è ancora così: sono curioso e studio tanto di continuo, ma non rinuncio a divertirmi».

Tutto per lei ha un dritto e un rovescio?

«Tutto tranne la bistecca di Chianina: mangi entrambi i lati! Per il resto, essendo uomini e non dei, non esiste una verità assoluta, ci sono sempre sfumature».

Teme gli anni che passano?

«Io ho solo due paure, perdere la lucidità mentale e gli indici della mano destra e sinistra: sono le uniche dita che uso per scrivere i libri e gli articoli».

Problemi lontani, visto che lei è in gambissima e piace pure molto al pubblico femminile.

«Sarà, ma io mi sono sempre visto come una specie di rudere».

Come mai?

«Boh: bisognerebbe sentire Freud o Jung. Peccato che siano morti».

Eppure di recente ha seguito una dieta ferrea perdendo tanti chili. Nessuna vanità?

«L’ho fatto essenzialmente per paura dopo alcuni esami medici che non andavano bene. Di fronte alla scelta tra finire in ospedale e depositare la forchetta non ho avuto dubbi».

Pur se si vede come un rudere, è sempre impeccabile anche nel look.

«In tv ci tengo a vestire bene per rispetto verso i telespettatori. Poi mia mamma era sarta e da lei ho imparato il gusto per le combinazioni di colori e gli abbinamenti. Ma quando faccio i servizi in esterna o nella vita privata mi piacciono maglietta e jeans».

Nella vita cosa non le piace?

«Essere preso per i fondelli. Reagisco male quando do fiducia a una persona e scopro che è stata riposta male».

Alle critiche come reagisce?

«Non mi fanno né caldo né freddo. Ascolto solo quelle delle mie figlie quando mi vedono in tv. E loro non hanno mezze misure. O si complimentano, dicendomi “Bravo papà, ieri è stata una puntata bellissima”, o mi stroncano: “Papà, ieri hai fatto schifo”».

La competizione del giovedì sera con “Piazza pulita” di Corrado Formigli su La7, le mette ansia?

«Formigli è un professionista di alto livello, preparato e colto. Io guardo me stesso, non gli altri. Alla mia redazione dico sempre che non stiamo operando a cuore aperto, né dobbiamo salvare l’umanità. E nemmeno mi interessa».

E cosa la interessa?

«La famiglia, mio fratello, mia sorella e gli amici di Lucca che vedo regolarmente. E poi la scrittura. Sto terminando il mio prossimo libro, “Siamo tutti filosofi anche senza saperlo”: storie di persone normali che arrivano a fare dei ragionamenti già formulati da alcuni filosofi del passato. Un mix tra il romanzo e il saggio. Curioso, come me».