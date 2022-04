Papa Francesco su Rai1 parla dei Vangeli

Domenica 17 aprile, la sera di Pasqua, andrà in onda uno speciale anticipato da un intervento di Roberto Benigni Redazione Sorrisi







Grande appuntamento in prima serata con papa Francesco e Roberto Benigni. Domenica 17 aprile, proprio la sera di Pasqua, andrà in onda lo speciale “I volti dei Vangeli”. Ma esattamente che cosa vedremo? Il Santo Padre parlerà di alcuni personaggi del Vangelo, da Giuseppe a Pietro, da Matteo al Centurione e alla Maddalena. Le sue parole, sia quelle di una lunga intervista rilasciata per l’occasione, sia quelle tratte dalle udienze generali in cui si è soffermato sugli stessi personaggi, saranno accompagnate visivamente dalle immagini di alcune opere d’arte in cui questi sono rappresentati.

Si tratta di quadri famosi, come la “Vocazione di San Matteo” del Caravaggio (custodito a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi, è una delle opere più amate da Francesco), ma anche di tele meno conosciute e miniature di Evangeliari antichissimi, conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

Ad anticipare “I volti dei Vangeli” sarà un intervento di Roberto Benigni che nella parte conclusiva del Tg1 delle 20 “lancerà” il programma con il Papa. Ma non è tutto. “I volti dei Vangeli” sarà seguito da uno speciale, sempre del Tg1, dedicato al viaggio del Papa in Iraq del 2021. Una visita in cui il Pontefice andò come messaggero di pace e, dunque, quanto mai attuale in questi tempi di guerra. Lo speciale “I volti dei Vangeli” durerà circa 45 minuti ed è una sintesi di tre puntate realizzate dal Dicastero per la Comunicazione del Vaticano con Rai Cultura, Musei Vaticani (dove sono custodite la maggior parte delle opere utilizzate in “I volti dei Vangeli”) e Biblioteca Apostolica Vaticana, che andrà in onda nel mese di maggio. Ricordiamo che al legame tra arte e fede il Papa ha dedicato il libro “La mia idea di arte” (edito da Mondadori e Musei vaticani).