Parata di star nel film su Gucci

15 Dicembre 2020 | 8:33 di Matteo Valsecchi

È stato uno dei misteri più oscuri di tutti gli Anni 90. Stiamo parlando dell’omicidio, avvenuto il 27 marzo 1995, di Maurizio Gucci che guidò l’omonima casa di moda dal 1983 al 1993.

La sua storia diventa un film diretto da Ridley Scott, intitolato proprio “Gucci”. Mentre Maurizio avrà il volto di Adam Driver, annunciata protagonista è Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci che fu condannata come mandante dell’assassinio. Il più recente tassello è l’arrivo di Jeremy Irons nei panni di Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio. Ma non è finita qui. Perché al momento risultano “arruolati” anche altri super attori come Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney (sebbene sui loro eventuali ruoli ancora non ci sono dettagli). La pellicola verrà girata nel corso del 2021, ovviamente se l’emergenza sanitaria lo consentirà.