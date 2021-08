Partite in televisione: come e dove vederle

DAZN ha stipulato un accordo con Tim per la distribuzione dei propri contenuti attraverso la piattaforma. Così tramite il TimVision Box collegato a qualsiasi tv è possibile accedere a tutta l’offerta di DAZN, quindi a tutta la Serie A, ma anche alle altre numerose competizioni calcistiche internazionali e non. Inoltre grazie a un accordo tra Tim e Mediaset, TimVision ospita anche i contenuti di Infinity+, con la Champions League. È possibile attivare il pacchetto “TimVision calcio e sport” (che comprende i contenuti TimVision con serie e film, DAZN e Infinity+ nonché il TimVision Box in comodato d’uso) al prezzo di 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi più un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum (379,97 euro per un anno). L’offerta è disponibile per i clienti Tim e per i clienti di altri operatori, che potranno attivarla recandosi presso i punti vendita Tim.