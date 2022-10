“Per lanciarsi dalle stelle”, “The bear” e “Birdy”. Le novità tra film e serie tv

Cosa vedere dal 5 all'11 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e RaiPlay "Per lanciarsi dalle stelle" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Netflix

Per lanciarsi dalle stelle - dal 5 ottobre

Chi di noi non è stato mai colto dalla paura di fronte a una prova da affrontare? La protagonista di “Per lanciarsi dalle stelle” però ci batte tutti, come racconta Federica Torchetti, l’attrice che la interpreta: «Sole soffre di ansia e di attacchi di panico: per lei anche le imprese più semplici, come fare una gita in barca, rischiano di diventare ostacoli insuperabili. E così vive a metà». Ma tutto cambia quando ritrova una lettera della sua migliore amica che la spingerà ad affrontare, una alla volta, tutte le sue paure.

L’alluvione - dal 5 ottobre

In questa serie polacca ambientata nel 1997, la città di Breslavia viene minacciata da una terribile inondazione. I funzionari del posto e gli scienziati dovranno affrontare il pericolo prendendo decisioni radicali.

Mr. Harrigan’s phone - dal 5 ottobre

Il grande Donald Sutherland è il Mr. Harrigan del titolo in questo film tratto da un celebre racconto di Stephen King. Interpreta un uomo anziano che dopo la morte vendica i torti subiti da un suo giovane amico.

The redeem team - Le Olimpiadi della riscossa - dal 7 ottobre

Questo appassionante documentario racconta di come la Nazionale di basket americana abbia cercato di riscattarsi da una scioccante sconfitta alle Olimpiadi del 2004.

The midnight club - dal 7 ottobre

Dopo “The haunting” e “Midnight mass”, il maestro del brivido Mike Flanagan ha creato questa serie in cui un gruppo di ragazzi malati si incontra per raccontarsi storie di paura. Finché...

Prime Video

Catherine called Birdy - dal 7 ottobre

Siamo nel 1290, in un villaggio del medioevo inglese. Qui vive Lady Catherine, che tutti chiamano Birdy (Bella Ramsey). Una ragazza vivace, intelligente, e che soprattutto non ha alcuna intenzione di prendere marito, come vorrebbe invece il padre.

Disney+

The bear - dal 5 ottobre

“The bear” è ambientata nella cucina di un piccolo ristorante di Chicago. Protagonista è Carmen Berzatto, detto “Carmy”, uno chef che si vede costretto a rinunciare alla sua luminosa carriera a New York: suo fratello si è tolto la vita lasciando un sacco di debiti legati al ristorante di famiglia, un locale specializzato in “italian beef” (un panino alla carne, tra le specialità più famose della città). Carmy dovrà prendere in mano le redini (e il destino) del ristorante e avrà a che fare con Richie, gestore del locale e migliore amico del fratello scomparso, oltre che con uno staff lasciato allo sbando. E prenderà sotto la sua ala la giovane Sydney, una cuoca inesperta ma di grande talento.

Now

Munich games - dal 5 ottobre

Le Olimpiadi di Monaco del 1972 non sono entrate nella Storia per meriti sportivi, ma per l’attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani, sequestrati e uccisi dall’organizzazione terroristica Settembre nero. In “Munich games”, miniserie firmata da Michal Aviram (già sceneggiatrice di “Fauda”) in arrivo su Now con sei tesissimi episodi, ci ritroviamo a Monaco 50 anni dopo, alla vigilia di una partita di calcio amichevole tra un team locale e una squadra di Tel Aviv. Tutto sembra sotto controllo, ma il pericolo è in agguato: la poliziotta di origini libanesi Maria Köhler e Oren Simon, un agente del Mossad, tenteranno in ogni modo di evitare un nuovo attentato.

Coroner - dal 7 ottobre

Nella quarta stagione di questa serie canadese ispirata ai romanzi di M. R. Hall ritroviamo Serinda Swan nel ruolo di Jenny Cooper, brillante medico legale che indaga al fianco del detective Donovan McAvoy sulle morti più misteriose della città di Toronto. Nuovo ingresso del cast è il dottor Elijah Thompson, un medico molto competitivo. Questa potrebbe essere l’ultima stagione per l’attrice, che ha annunciato di voler abbandonare la serie.

RaiPlay

5 minuti prima - dal 6 ottobre

Nell’affollata offerta di serie italiane per gli adolescenti arriva su RaiPlay “5 minuti prima”. E i minuti a cui si riferisce il titolo sono quelli che precedono la tanto agognata “prima volta”. La serie, diretta da Duccio Chiarini, esplora infatti (con onestà e delicatezza) le passioni, le ansie e le speranze legate alle prime esperienze con il sesso. Protagonista è Tecla Insolia con Alessandro Garbin.

La playlist

La serie su Jeffrey Dahmer su Netflix è un successo. Ecco alcuni film ispirati alla vita di autentici serial killer...

Dahmer - Il cannibale di Milwaukee - La vicenda di Dahmer era stata già raccontata in altri film, come questo del 2002 dove ha il volto di un giovane Jeremy Renner. Su Prime Video .

- La vicenda di Dahmer era stata già raccontata in altri film, come questo del 2002 dove ha il volto di un giovane Jeremy Renner. Su . Zodiac - Questo splendido thriller di David Fincher si ispira alla lunga caccia al killer che impegnò la polizia di San Francisco negli Anni 60. Si rivede su Netflix .

- Questo splendido thriller di David Fincher si ispira alla lunga caccia al killer che impegnò la polizia di San Francisco negli Anni 60. Si rivede su . La vera storia di Jack lo squartatore - Il celeberrimo omicida ottocentesco, che terrorizzava la città di Londra, è raccontato in questo film in costume con Johnny Depp. Su Disney+ .

- Il celeberrimo omicida ottocentesco, che terrorizzava la città di Londra, è raccontato in questo film in costume con Johnny Depp. Su . C’era una volta a... Hollywood - Nel geniale film di Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio incontrano Charles Manson. Ma la storia prende una piega diversa... Da rivedere su Netflix .

- Nel geniale film di Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio incontrano Charles Manson. Ma la storia prende una piega diversa... Da rivedere su . Il cacciatore di donne - John Cusack interpreta Robert Hansen, responsabile di 14 omicidi nel corso di una dozzina d’anni in Alaska. Sulle sue tracce c’è Nicolas Cage. Su Prime Video .

- John Cusack interpreta Robert Hansen, responsabile di 14 omicidi nel corso di una dozzina d’anni in Alaska. Sulle sue tracce c’è Nicolas Cage. Su . Ted Bundy: Confessioni di un serial killer - L’agente dell’Fbi Elijah Wood sceglie di incontrare il famigerato Ted Bundy in prigione per comprenderne la psiche... Su Now (solo con il pass “Full”).

- L’agente dell’Fbi Elijah Wood sceglie di incontrare il famigerato Ted Bundy in prigione per comprenderne la psiche... Su (solo con il pass “Full”). Il silenzio degli innocenti - Il terrificante capolavoro di Jonathan Demme non è una storia vera, ma il personaggio di Buffalo Bill si ispira a uno dei serial killer più famosi di sempre, Ed Gein. Da rivedere su TimVision.

Netflix

Morbius - Il film con Jared Leto è uno spin-off di “Venom”, tratto da un celebre fumetto Marvel.

- Il film con Jared Leto è uno spin-off di “Venom”, tratto da un celebre fumetto Marvel. La piccola boss - Una donna in crisi si ritrova nel corpo di una bambina...

- Una donna in crisi si ritrova nel corpo di una bambina... Athena - La periferia francese prende fuoco in questo film dai toni apocalittici e provocatori.

- La periferia francese prende fuoco in questo film dai toni apocalittici e provocatori. Lou - Una donna dal passato misterioso viene coinvolta nel rapimento di una ragazzina.

- Una donna dal passato misterioso viene coinvolta nel rapimento di una ragazzina. Gattaca - In un inquietante futuro, Ethan Hawke lotta per i suoi sogni. Bellissimo film del 1997.

Prime Video

Brothers - I fratelli Tobey Maguire e Jake Gyllenhaal lottano per l’amore di Natalie Portman.

- I fratelli Tobey Maguire e Jake Gyllenhaal lottano per l’amore di Natalie Portman. I grandi magazzini - Commedia italiana del 1939 con un giovanissimo Vittorio De Sica: un gioiello d’epoca.

- Commedia italiana del 1939 con un giovanissimo Vittorio De Sica: un gioiello d’epoca. Blair witch - Nuova versione (del 2016) di un horror che fece epoca.

- Nuova versione (del 2016) di un horror che fece epoca. Mine - Sorprendente film italiano su un soldato che rimane intrappolato nel deserto.

- Sorprendente film italiano su un soldato che rimane intrappolato nel deserto. Tre volti - L’iraniano Jafar Panahi ha un modo unico per riflettere sulle contraddizioni del suo Paese.

Infinity+