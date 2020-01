Per Vanessa Incontrada un 2020 fra teatro, film e tv

14 Gennaio 2020 | 08:15 di Solange Savagnone

Sarà un anno davvero speciale per Vanessa Incontrada. Ricco di novità. All’inizio di febbraio la vedremo su Raiuno nella fiction “Come una madre”.

Ma poi, dopo un paio di settimane di ferie con la famiglia, la aspettano tanti altri progetti. Si comincia il 7 febbraio, quando l’attrice debutterà al teatro La Fonderia di Follonica (Grosseto) con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, uno spettacolo di Gabriele Pignotta. «Si tratta di un testo esilarante. Per circa due mesi lo porteremo in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo e aggiustarlo. Ma la tournée ufficiale inizierà nel 2021» ci spiega Vanessa, che a causa di questo impegno esclude di poter andare ospite a Sanremo.

Poi in aprile inizierà le riprese di un nuovo film per Raiuno: «Il titolo non è stato ancora deciso, ma vi posso anticipare che sarà un melò, non una commedia. Mentre a settembre mi aspetta un altro set, senza contare che in estate dovrebbero esserci anche i Music Awards». Insomma, sarà un anno impegnativo ma, c’è da scommetterci, ricco di soddisfazioni.