Perla Vatiero: «Ecco come ho vinto il Grande Fratello»

Il “Grande Fratello” è finito ma la passione per i suoi protagonisti è ancora caldissima. L’aeroporto di Linate è il teatro della nostra intervista a Perla Vatiero, la vincitrice del reality di Canale 5 che ha conquistato a sorpresa il premio di 100 mila euro (di cui metà andranno in beneficenza). L’ex concorrente di “Temptation island” nella casa più spiata d’Italia è rinata, così come il suo amore per Mirko Brunetti, lasciato sull’isola delle tentazioni e ritrovato nel reality condotto da Alfonso Signorini. Tra controllo bagagli, foto con i fan e un aereo che l’aspetta, ecco le emozioni a caldo di questo trionfo.

Perla, come sta?

«Bene, davvero. Non ho ancora realizzato di aver vinto. Certo, un po’ mi aspettavo di arrivare in finale, ma il “Grande Fratello” è un programma dove non si è mai certi di nulla. Questa vittoria inaspettata mi ha sorpresa e riempita di emozione».

Lo vede come un trionfo personale o di coppia?

«Personale e di coppia. Vuoi o non vuoi la mia storia con Mirko ha conquistato il pubblico, ma non ero l’unica protagonista di questo amore. Penso che la gente mi abbia premiata perché in tanti si sono rivisti in me e nelle mie emozioni».

Molti puntavano tutto su Beatrice Luzzi...

«Anche io pensavo che avrebbe vinto lei. Si è messa tanto in gioco, nessuna come lei è rimasta così tanto a fuoco sulle dinamiche del reality».

Alla fine siete amiche o nemiche?

«Diciamo in rapporti di... rispetto moderato (ride). Beatrice è una donna che provoca tanto. Ci siamo scontrate ma anche divertite».

Perla, lei è cresciuta molto in questi mesi.

«Sì, non credo di essermi mai messa così tanto in discussione, perché la Casa ti obbliga, sia con i concorrenti sia per le dinamiche esterne, a fare tanta autocritica e avere un sacco di pazienza. Ero una ragazzina e ora mi sento una donna adulta».

L’ha aiutata tanto il rapporto con un’altra concorrente, Letizia.

«Letizia è stata “la mia metà”. Mi ha raccolto da terra nelle giornate buie, nei momenti di forte tristezza e mi ha fatto riflettere. Su di me e sul mio amore per Mirko».

Che cosa rappresenta per lei Mirko dopo tutta la bufera di questi mesi?

«È il mio tutto, il secondo uomo più importante della mia vita dopo papà. Mi sento come se non ci fossimo mai lasciati. Però c’è ancora molta strada da fare. Dopo esserci mollati in estate ho cominciato una vita senza di lui: ci siamo conosciuti quando avevo 13 anni, potete capire bene quanto sia stato difficile».

Pensa di voler condividere il futuro della vostra storia sui social?

«Non so... penso di sì. In questo momento so che voglio ritagliarmi dei momenti con Mirko che siano solo per noi. Però dall’altra parte i fan sono diventati una seconda famiglia, ci hanno supportato nei momenti più duri e non vogliamo escluderli ora che va tutto bene. Intanto, però, la priorità è capire se quello che si è seminato darà i suoi frutti».

Per il vostro ritorno insieme, fondamentale è stato Alfonso Signorini.

«Lui è stato fantastico, anche se non ho capito subito le sue intenzioni. Quando ha fatto entrare in casa Greta, la single di “Temptation” che ha avuto una breve relazione con Mirko, non ho compreso che voleva darmi una mano, che il suo intento era costruttivo. Voleva che tirassi fuori la mia personalità e capissi se la persona che avevo di fronte fosse davvero innamorata di me».

Ora cosa farà?

«Voglio investire nel mio marchio di moda e fare un corso di recitazione, anche solo per migliorare il mio rapporto con le telecamere. Non nego che mi piacerebbe fare tv, è un mondo che mi affascina tanto. Però devo studiare!».