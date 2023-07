Pier Silvio Berlusconi e tutte le novità di Mediaset

L'amministratore delegato presenta la nuova stagione Mediaset. Tra le novità, Bianca Berlinguer, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la serata in cui ha presentato novità e conferme della prossima stagione televisiva Ezio Genghini







Come ogni anno, all’inizio dell’estate, negli studi di Cologno Monzese, vicino a Milano, Mediaset presenta la sua programmazione per la nuova stagione televisiva. Novità e conferme delle tre reti principali, ma anche di quelle tematiche.

La serata di presentazione quest’anno, però, è differente dalle passate edizioni. Tre settimane fa è scomparso Silvio Berlusconi, che ha creato dal nulla questo polo televisivo, quando ancora non si poteva neppure immaginare un’alternativa alla Rai, cambiando di fatto il modo di fare tv. Suo figlio Pier Silvio da anni ha preso in mano le redini dell’azienda e ne è diventato l’anima, oltre che l’amministratore delegato, tanto che, ogni anno in questa occasione, ci tiene a presentare personalmente le novità e a spiegare in che direzione sta andando la televisione commerciale e non solo.

È comprensibile che l’atmosfera sia attraversata da un mix di commozione e attesa. Al fianco di Pier Silvio sul palco c’è Gerry Scotti che, per sottolineare come Mediaset sia per lui diventata “casa”, rivela che ha da poco tagliato il traguardo dei 40 anni in azienda.

Ma dopo un video con le immagini più belle di Silvio Berlusconi e suo figlio insieme, un fuoriprogramma che bagna un po’ gli occhi a molti, con cui i dipendenti hanno voluto rendergli omaggio a sorpresa, è proprio Pier Silvio, nel suo ruolo di amministratore delegato, a far capire quale sarà lo spirito della serata, in due parole: rimettersi al lavoro. Lo fa con un’immagine molto semplice, ma efficace: «Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi avete fatto sentire, vi voglio bene! Ma da questo momento si fa “clic” e si torna a pensare al futuro». E questo concetto di “futuro”, ricorrerà spesso nelle sue parole.

Come dicevamo, la volontà è quella di entrare subito nel vivo dei lavori. Quindi, dopo un breve video che riassume i numeri, decisamente positivi (tanto per citarne uno, Mediaset ha aumentato del 19 percento le produzioni rispetto agli anni precedenti), si passa subito alle novità.

Pier Silvio va dritto al punto: «Ho il piacere di annunciare che entra a far parte della squadra Mediaset Bianca Berlinguer (la giornalista conduceva “Cartabianca” su Raitre, ndr). Sono contento di dare questa notizia perché oltre ad apprezzarla professionalmente ho avuto modo di conoscere una persona con cui mi sono trovato in sintonia».

Ma i volti nuovi di Mediaset sono molti. Per esempio Myrta Merlino, che l’amministratore delegato accoglie con parole lusinghiere: «Condurrà “Pomeriggio Cinque”, un programma a cui volevamo dare un taglio più giornalistico e di attualità». E mette così la parola fine anche alle polemiche che c’erano state per l’addio di Barbara d’Urso, che conduceva quella fascia in precedenza: «Nessuna polemica, in televisione si cambia» spiega Pier Silvio «e questo avvicendamento è funzionale alla linea editoriale che vogliamo dare alla trasmissione». Ancora un volto femminile tra le nuove entrate è quello di Luciana Littizzetto: «La sua comicità sarà perfetta, sono sicuro che a “Tú sí que vales” sarà un valore aggiunto importante”.

Naturalmente i volti storici delle reti Mediaset, oltre a essere in gran parte confermati, avranno anche nuovi programmi. Per esempio, Enrico Papi condurrà un game show musicale, Gerry Scotti riproporrà un classico di Mike Bongiorno come “La ruota della fortuna”.

Placata la “fame” di notizie dei giornalisti, l’amministratore delegato può concentrarsi su una riflessione più generale su come evolverà Mediaset. E lo fa affiancato sul palco da Marco Paolini, direttore generale palinsesto e distribuzione, e Mauro Crippa, direttore generale informazione.

Senza entrare in dettagli troppo tecnici possiamo usare le sue parole: «Per contrastare la forte concorrenza dei giganti globali del web dobbiamo crescere ancora e diventare un’azienda che supera i confini del nostro Paese. In questa direzione vanno gli investimenti fatti in Spagna e Germania. Nessuna mania di grandezza, solo l’esigenza di confrontarsi con soggetti che operano su scala mondiale e quindi “combattere” ad armi pari». È evidente a tutti che sia più vantaggioso economicamente fare produzioni per una platea più vasta.

Un termine che Pier Silvio usa più volte per descrivere il futuro di Mediaset è “crossmediale”. Sembra una parola difficile, ma è in effetti il modo più corretto per indicare l’interazione di mezzi di comunicazione diversi che lavorano insieme. E anche qui ci vengono in aiuto le parole di Berlusconi: «La tv non è più e sarà sempre meno solo quella sullo schermo di casa. È tv anche quella che guardiamo sui tablet, sui computer, magari in ufficio o sui telefonini mentre ci spostiamo. Inoltre Mediaset dispone già di un sistema integrato “crossmediale”, grazie alle sue radio, a siti (basti pensare alla comodità di Mediaset Infinity) e app grazie a cui riesce a raggiungere ogni settimana il 96 percento degli italiani»

Prima dei saluti finali c’è ancora spazio per un ricordo di papà Silvio del quale dice: «Ogni giorno mi manca di più». Alla domanda su quale sia l’insegnamento più importante che ha ricevuto dal padre, Pier Silvio, con un po’ di commozione nella voce ma senza esitare, risponde: «Aver insegnato ai suoi figli a lavorare con convinzione e autonomia».

E per finire racconta un aneddoto inedito e molto privato. «Qualche tempo fa mio padre è entrato in cucina, dove mi preparavo anch’io per iniziare la giornata. E c’erano le agende con i nostri impegni aperte sul tavolo. Dopo aver guardato la mia, che non lasciava il minimo respiro fino alla sera, ha commentato: “Ma… sei diventato me!”».