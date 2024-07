Pier Silvio Berlusconi: «La nostra tv sa parlare a tutti»

Alla serata con la stampa del 16 luglio a Cologno Monzese (MI) ha presentato la nuova stagione Mediaset Giusy Cascio







L̕aveva promesso e l’ha mantenuto. Alla serata con la stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset di martedì 16 luglio a Cologno Monzese (MI), Pier Silvio Berlusconi ha voluto «un clima informale, nessun discorso e quasi zero slide (diapositive, ndr)». Con i giornalisti presenti c’è stata infatti, come di consueto in questo appuntamento annuale, un’atmosfera rilassata: «Con voi so che posso parlare in maniera libera, perché c’è un rapporto di stima e di fiducia» ha detto l’Amministratore Delegato Mediaset, ringraziando la platea. Poi ha scherzato: «Prima di andare a cena, vi mostrerò solo un paio di dati, perché ci aspettano i paccheri (i leggendari paccheri alla Vittorio, ai tre pomodori San Marzano, datterini e Pachino, davvero buonissimi, ndr)». I risultati del gruppo sono in effetti “appetitosi” per i media e per gli inserzionisti: il quinquennio 2019-2023 si è chiuso con utili generati per 940 milioni di euro e sono stati distribuiti agli azionisti dividendi per 755 milioni di euro. Ma soprattutto «non abbiamo ridotto l’occupazione», un punto che a Pier Silvio Berlusconi sta molto a cuore. «Provare ad aumentare il livello occupazionale deve essere nel Dna di ogni imprenditore. Dall’anno scorso noi abbiamo lanciato un programma che vede 250-300 nuovi ingressi di ragazze e ragazzi under 30. Per un’azienda editoriale puntare sui giovani è il miglior investimento per lo sviluppo e per il futuro». E sempre orientata all’innovazione è la visione della tv del futuro: «La generalista godrà di ottima salute se sarà sempre accesa, calda, coinvolgente, nazionale e quanto più possibile in diretta».

Sul palco assieme al Direttore Marketing Strategico Federico di Chio e al Direttore Generale Informazione e Comunicazione di Gruppo Mauro Crippa, Pier Silvio Berlusconi ha tracciato il solco su che cosa ci aspetta nella prossima stagione televisiva 2024-2025 (trovate tutte le novità a pagina 16), anticipando quattro chicche. La prima sorpresa sono le serate speciali “Amici/Verissimo”, in cui si celebreranno gli artisti nati e cresciuti nel talent di Maria De Filippi: un progetto Fascino in collaborazione con “Verissimo” a cui Maria e Silvia lavoreranno insieme, e con la conduzione di Silvia Toffanin. Poi il rinnovo dei contratti per altri due anni con Il Volo («Trio di ragazzi di grande valore artistico e umano») e con Pio e Amedeo («Ho apprezzato molto il fatto che si siano fermati per una stagione per rinnovare il loro repertorio comico») e il ritorno del reality show “La Talpa” «in versione rinnovata e sperimentale, condotto da Diletta Leotta a cui do il mio benvenuto in Mediaset».

Un menù ricchissimo

In palinsesto c’è molta attenzione alla fascia preserale, con i game show di successo di Gerry Scotti e Paolo Bonolis «impegnati in una sfida sempre più complessa». E dopo l’inossidabile “Striscia la notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci, in prima serata c’è la certezza delle produzioni De Filippi/Fascino con “Temptation Island”, “Tú sí que vales”, “Amici” e “C’è posta per te”, e dei reality come il “Grande Fratello” e “L’isola dei famosi”, più la comicità di “Zelig” e nuovi format. Ampio spazio viene dato agli eventi musicali: i concerti di Andrea Bocelli per i 30 anni di carriera, dei Pooh da piazza San Marco a Venezia, di Annalisa dall’Arena di Verona e di Vasco Rossi da San Siro, oltre a uno speciale progetto con Laura Pausini. Un grosso investimento è stato fatto sulla fiction, con il ritorno di “I Cesaroni” e di volti amati dal grande pubblico come Giuseppe Fiorello. Prima di dedicarsi alla «serata dei paccheri» (diventato un simpatico “tormentone” a scandire gli interventi), Pier Silvio Berlusconi ha omaggiato il suo papà, Silvio: «L’aeroporto di Malpensa intitolato a mio padre? Naturalmente qualunque cosa per ricordarlo a noi figli fa solo piacere, perché lui se lo stramerita». Sulla questione ha poi puntualizzato: «Non siamo stati informati e coinvolti, non mi sono piaciute le modalità. Nessuno ci ha interpellato ed era chiaro che si sarebbero accese polemiche. Leggo poi chi fa le polemiche sulla polemica, lo trovo terribile». E a una domanda sul pluralismo dell’informazione in Mediaset ha osservato: «C’è assoluto pluralismo, le voci nuove sono sempre le benvenute, indipendentemente dal fatto che siano a destra, a sinistra, al centro. L’importante è che siano brave. Comunque si tratta di aggiungere e non di togliere, di arricchire. Mediaset non è come un giornale, ma come un’edicola: offre tutto. Ci sono Tg5, Tg4, Studio Aperto, Bianca Berlinguer, “Mattino Cinque”, “Pomeriggio Cinque” e tutti gli altri prodotti di Videonews, diverse tonalità». Berlusconi ha parlato di «ricchezza» anche rispetto all’approdo di un grande professionista come Paolo Del Debbio all’access prime time di Rete 4.

Indovina chi viene a cena

Esaurite tutte le domande, un ospite a sorpresa ha rallegrato la cena dei giornalisti… Il comico Max Angioni, che avrà un suo nuovo format in onda su Italia 1, ha divertito tutti con un monologo improvvisato su un palco di fronte ai tavoli. «Ogni volta in cui dicevo che di mestiere faccio il comico, la reazione era: “Ma vai a lavorare!”. Così mi è venuta l’idea di creare un programma dove faccio lo stagista» ha detto, mostrando in anteprima una clip esilarante in cui viene assunto in prova come tuttofare da una scettica Roberta Tagliavini (la titolare della galleria d’arte milanese Robertaebasta, ndr). Temendo di essere “licenziato” anche da Pier Silvio Berlusconi, Angioni è corso a salutarlo e ad abbracciarlo, sospirando sugli agognati paccheri: «Me ne avete lasciati un po’ dopo il bis?». Portata dopo portata, brindisi dopo brindisi, la serata si è conclusa con un augurio: «Che sia una bella stagione televisiva per tutti!».