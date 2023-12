Pier Silvio Berlusconi: Mediaset supera la Rai e torna l’Isola

I numeri del 2023 e qualche anticipazione per la stagione 2024 Pier Silvio Berlusconi Ezio Genghini







Sta diventando ormai una piccola tradizione l’incontro con i giornalisti che l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi organizza un po’ prima di Natale, per fare il punto sull’anno che sta finendo e dare qualche notizia sulla televisione della stagione che verrà.

I numeri del 2023

La chiacchierata è stata aperta dai brevi resoconti di Marco Paolini e Federico Di Chio, rispettivamente Direttore generale Palinsesto e Distribuzione e Direttore Marketing strategico. Come sempre si parte dai risultati, che quest’anno sono particolarmente soddisfacenti per Pier Silvio Berlusconi e naturalmente per tutti gli azionisti di Mediaset. La raccolta pubblicitaria ha registrato un buon andamento, ma sono soprattutto gli ascolti a brillare: la notizia che impressiona è il sorpasso nei confronti della Rai in termini di ascolti, non solo sul cosiddetto target commerciale, ma su tutti gli individui. Con il 37,7% di share complessivo nella giornata (+4 punti rispetto al 2022) contro il 37,1% della tv di Stato (-1 punto), Mediaset si accomoda sul gradino più alto e diventa il primo gruppo televisivo italiano per ascolti su tutto il pubblico. Non era mai successo.

Le anticipazioni sulla stagione 2024

Dopo i numeri, Pier Silvio, visibilmente soddisfatto, ha risposto a una raffica di domande dei giornalisti per oltre un’ora e non sono mancate le anticipazioni sulla prossima stagione: «Si farà “L’Isola dei famosi” e partirà tra fine marzo e inizio aprile». Sulla conduzione ha rivelato che, pur non essendoci ancora un contratto firmato, «la volontà è quella di proseguire con Ilary Blasi». Sempre sulla programmazione ha promosso a pieni voti e quindi confermato per il futuro, “È sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer della quale ha detto: «Mi è sempre piaciuto il suo lavoro ed è per questo che l’ho corteggiata professionalmente per portarla a Mediaset». Parole di apprezzamento anche per la nuova linea editoriale del “Grande fratello” e di “Pomeriggio Cinque” condotto da Myrta Merlino.