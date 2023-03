Pierluigi Diaco: «Niente è più trasgressivo della buona educazione»

Bruciano ancora le lacrime di Pierluigi Diaco, che abbiamo visto molto provato davanti alla bara di Maurizio Costanzo: «È stato tante cose belle e profonde per me, ma non ne voglio mai più parlare pubblicamente perché è un rapporto che voglio onorare con il silenzio. Che è l’unico ingrediente, nel mondo di oggi, per preservare i sentimenti» ci ha confidato il conduttore di “BellaMa’”, che in questi mesi ha costantemente aumentato gli ascolti fino a raggiungere il picco qualche settimana fa, quando in una puntata con ospite Al Bano ha raggiunto 895 mila telespettatori di media. Tant’è che la Rai ha deciso di confermarlo anche l’anno prossimo.

Diaco, come commenta questi dati?

«In realtà Al Bano è venuto tre volte da me... l’affezione del pubblico si crea quando c’è un bel clima. Non avendo una scaletta, tutto nasce improvvisando. C’è un’atmosfera da gita scolastica a “BellaMa’”, che poi è quella della provincia italiana. Non si può fare tv senza studiare e io lo faccio ogni giorno, in modo da costruire il programma basandomi sul gusto del pubblico».

Quindi “BellaMa’” è cambiato?

«Non troppo. Oggi sono più coinvolti i ragazzi nell’intervista collettiva all’ospite. Ho fatto sperimentazioni e inserito elementi che appartengono alla vita di ognuno, come il canto. E ho cambiato la sigla: ringrazio Lorella Cuccarini che mi ha autorizzato a usare “Sugar Sugar”. Sto cercando di portare il varietà al pomeriggio. Non lo fa nessuno. Questa è la mia sfida».

Novità per la seconda edizione?

«Quando l’azienda mi ha detto che il programma era confermato mi sono chiesto se rinnovarlo, ma ho deciso di no. Il 4 maggio terminerà e a mezzanotte inizieranno le selezioni su Rai Casting (www.rai.it/raicasting/), insieme a una campagna di spot per i provini che saranno a giugno: diventeranno uno speciale prima della ripartenza».

Il cast sarà stravolto?

«Ho chiesto a molti opinionisti se sono disponibili a rimanere. I 20 concorrenti invece per regolamento li dovrò cambiare. Ma proporrò ad alcuni di loro di passare tra gli opinionisti».

A proposito, ha fatto discutere il suo rimbrotto a una opinionista per un’espressione colorita. Pentito?

«Ammetto di essere un conservatore, un moralista. Ma consentire al cast di un programma quotidiano di usare un linguaggio non consono significa legittimare tutti a farlo. La missione della tv pubblica è alzare il livello del vocabolario, si può dire tutto ma con eleganza. Oggi non c’è niente di più trasgressivo dell’educazione».