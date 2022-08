Piero Angela: on line su RaiPlay tutta l’opera

70 anni di contenuti realizzati per il servizio pubblico disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay Sound Piero Angela Lorenzo Di Palma







Tutti i programmi e i contenuti realizzati in oltre 70 anni di carriera in Rai, l’intera opera di Piero Angela, è ora disponibile sulle piattaforme di RaiPlay e RaiPlay Sound. È un ulteriore omaggio che la Rai rende al grande giornalista e divulgatore che attraverso il servizio pubblico ha avvicinato generazioni di italiani alla scienza e alla cultura. Coi sono quindi “Superquark”, “Superquark Musica”, “Superquark +”, le sue interviste e i collegamenti realizzati durante alcune trasmissioni Rai, oltre ai contenuti esclusivi d’archivio che ripercorrono gli inizi della sua carriera giornalistica.

Anche sulla piattaforma RaiPlay Sound (piattaforma multimediale dedicata all'offerta radiofonica della Rai) è disponibile una sezione dedicata, con contenuti esclusivi in versione audio: tre stagioni di “Superquark+”, l’audio intervista, dal grande valore attuale, in cui Rossella Panarea e Piero Angela dibattono sulla questione delle fake news e una storica puntata di “Radio3 Scienza” legata alla commemorazione dell'allunaggio in cui Piero Angela racconta le tecnologie e gli avanzamenti scientifici che hanno permesso l'esplorazione della Luna.

La sezione, nelle prossime settimane, saranno arricchita con ulteriori nuovi contenuti d'archivio con l’obiettivo di rendere sempre disponibile per il pubblico, anche per i più giovani, tutta l'opera di altissimo valore che Piero Angela ha realizzato per il Paese attraverso la Rai.