Piero Chiambretti e Nicola Porro, per loro la paura è passata

07 Aprile 2020 | 09:58 di Redazione Sorrisi

Dopo settimane difficili possono tornare alla vita di tutti i giorni. Piero Chiambretti e Nicola Porro sono stati tra i primi personaggi della tv ad ammalarsi per via del coronavirus. Adesso, però, entrambi stanno meglio.

Tuttavia è stato un percorso difficile, soprattutto per Chiambretti che, proprio a causa del virus, ha perso la mamma Felicita. Il conduttore di “#CR4 La repubblica delle donne” ha pubblicato su Instagram la sua foto con i medici che lo hanno assistito e un saluto: «Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico».

Nicola Porro, invece, dal 6 aprile è già tornato in onda alla guida del suo “Quarta Repubblica”. Tutto bene, infine, anche per Oreste Castagna, star di tanti programmi per bambini da “La melevisione” a “L’albero azzurro”, anche lui ammalatosi nelle ultime settimane.