Pilar Fogliati nella nuova serie “Odio il Natale” e su Streaming

Dal 7 dicembre l’attrice è protagonista su Netflix: di questo e tanto altro parliamo nel nostro allegato sulla tv digitale Solange Savagnone







Il 29 novembre torna in edicola con Sorrisi il nostro allegato “Streaming”, tutto dedicato alla tv via Internet. In copertina troverete Pilar Fogliati, protagonista della nuova serie tv Netflix “Odio il Natale”, in arrivo il 7 dicembre.

L’attrice interpreta Gianna, una trentenne che deve trovare un compagno da portare al classico cenone di famiglia per non deludere le aspettative di mamma e papà. «Da tre anni si è lasciata con il fidanzato storico (e in cuor suo pensa che poteva essere quello giusto) e ora si è un po’ inacidita con gli uomini. Ma è anche capace di ironizzare su questa sua condizione di single irriducibile» ci ha raccontato Pilar.

Ma Gianna davvero odia il Natale o è tutta una posa?«Non lo sopporta perché avverte la pressione dei familiari e sente che quello che ha non è sufficiente per loro. Non odia la Festa in sé, ma quello che è diventata». Accanto a Gianna vedremo tanti altri personaggi, a partire dalle sue tre amiche del cuore. Tuttavia il loro affetto e le soddisfazioni lavorative non le bastano. Aggiunge Pilar: «A lei manca capire quale sia il suo posto nel mondo e quali siano ¬i suoi progetti personali. A 30 anni oggi è normale non avere ancora le idee chiare su dove si vuole andare ed essere un po’ nomadi».

Sicuramente “Odio il Natale” riserverà tanti momenti comici, a partire dal variopinto campionario di uomini che si candidano al ruolo di fidanzato di Gianna: «Mi fa molto ridere “l’invasato di positività” che si pone un po’ come il “life coach”. E poi c’è il mammone: classico ritratto dell’italiano che cerca di sposare una donna uguale a sua madre. Ma stimo molto Gianna perché, invece di scartare certi inviti, si butta e attraverso gli altri capirà anche se stessa» sottolinea la protagonista.

La serie è girata tra Chioggia (VE) e altre località venete: «Si vede una Chioggia inedita, bellissima, con le sue meravigliose viuzze e canali. Non la conoscevo e mi ha conquistata. È stata un’idea di Netflix decisamente vincente».