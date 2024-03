Pixie a Milano, per contrastare le differenze di genere nella musica

Il 24 febbraio si sono esibite 13 artiste alla Santeria e noi abbiamo parlato con le fondatrici dell'evento foto di Francesca Pollono Camilla Adami Lami







Isabella, Alice e Clara sono tre giovani ragazze accomunate dalla passione per la musica e dalla necessità di accendere un riflettore sul gender gap (le differenze legate al genere, ndr) ormai radicato in questo mondo. In un’industria musicale in cui, su un campione di quasi quattrocentomila registrazioni, solo l’8,3% è affidato a interpreti donne, e meno del 3% rappresenta la quota femminile nella produzione contemporanea, è arrivato il momento di cambiare le cose. Così nasce “Pixie - womxn in music”, un progetto per il quale live e clubbing si incontrano creando nuovi spazi e valorizzando la potenza delle donne in musica (e non solo). Con una line up tutta al femminile tra live e dj set, il 24 febbraio si sono esibite ben 13 artiste infuocando una Santeria Toscana completamente sold out.

È Ale a rompere il ghiaccio, che con “Icona” porta un po’ della sua Napoli sul palco. La seconda a esibirsi è VV e dopo “Brillantini” e “La domenica sul divano” nessuno può salvarsi dagli occhi lucidi sulle note di “il Giusto”. La serata è imprevedibile e lo dimostra il passaggio dal pop di CARO WOW al synth di Lüzai fino al primo set acustico con Camilla Magli. Tra i momenti più attesi, l’arrivo di Assurditè, che per il nuovo singolo “Centri di anzianità” in uscita l’8 marzo si presenta truccata e travestita... da donna anziana. È giovane ma potente e ormai amatissima dal suo pubblico, tutti cantano e urlano il suo nome esplodendo sull’ultimo brano “Moovitè”, durante il quale l'artista si butta a ballare tra la folla.

E poi c’è l’esibizione di Kaze, accompagnata da Wolfgang alla chitarra. È un’artista sofisticata, dolce e delicata e con “Volevo portarti al mare”, “Sad”, “Mon coeur”, “Quattro di notte” e il nuovo singolo “Panorama”, il pubblico rimane ipnotizzato. Tra una strofa in italiano e una in francese, la giovane artista è capace di trasformare ogni performance in un viaggio nei luoghi in cui ha vissuto. A chiudere il live set è Claudym, che ripercorrendo la sua discografia da “Come” al suo ultimo singolo “Una settimana da Dio (God's plan)”, divora il palco e fa saltare ogni persona tra il pubblico. È coinvolgente, fresca e in grado di trasformare la musica in energia pura.

Insomma, se l’obiettivo era fare rumore, lo abbiamo sentito forte e chiaro. Quello che hanno creato Isabella, Alice e Clara, fondatrici di Pixie, non è solo un concerto, ma un passo avanti per provare a cambiare le carte in tavola. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con loro per conoscere meglio il loro progetto.

Com’è nato questo progetto e cosa vi ha spinto a realizzarlo?

«Pixie è nato in maniera spontanea da una chiamata che Isabella ha fatto ad Alice. Da lì si è messo in moto un vero e proprio progetto, alimentato da valori condivisi e dalla necessità di riprenderci il nostro spazio attraverso la musica».

Quali sono gli obiettivi di Pixie?

«Quello principale è sicuramente quello di puntare un faro sulla problematica del gender gap all’interno dell’industria musicale. Sappiamo bene che un team e una line up declinata al femminile non possono essere la soluzione, ma speriamo che questo possa creare una voce abbastanza forte da far sorgere domande e risposte anche altrove».

La serata non è finita dove l’abbiamo vista noi: avete lavorato anche con Fantabody e Mulieris in “Backstage tales”, in cosa consiste questa collaborazione?

«Sì, il supporto di Mulieris, Fantabody e altre realtà è stato essenziale. L’evento nasce e cresce intorno a una problematica sociale e per questo per noi era importante che il progetto andasse anche oltre la musica. Fantabody ha vestito le artiste di Pixie per l’occasione del 24 febbraio e Mulieris ha dedicato loro un’intervista e degli scatti all’interno di un set-up creato dall’artista Giuditta Vettese. Il risultato della collaborazione sarà visibile prossimamente sul magazine di Mulieris. "Backstage tales" racconta la storia dalla prospettiva delle artiste, e lo fa unendo il lavoro di realtà diverse ma che da sempre credono e combattono per gli stessi valori».

Avete creato un evento per iniziare a cambiare le cose, lo porterete avanti anche in futuro?

«Certo! Noi speriamo che il progetto possa continuare a crescere, qualcosa bolle già in pentola».