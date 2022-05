“Potion” di Calvin Harris, Dua Lipa e Young Thug: il primo ascolto

Dal 27 maggio il brano che (in tutta probabilità) ascolteremo per gran parte dell'estate Alessandro Alicandri







Nella vita non ci sono certezze ma su almeno due non abbiamo dubbi: la prima è che Calvin Harris in tanti anni di carriera ha dimostrato di essere un fiume in piena di idee e l'altra è che sa scegliere con la precisione di un cecchino le persone perfette per dare forma ai suoi brani. “Potion”, disponibile dal 27 maggio 2022, continua il percorso iniziato con l'album del 2017 “Funk Wav bounces Vol.1“, un disco forse poco celebrato in Italia ma che è senza dubbio uno dei lavori più ascoltati, amati e belli dell'artista.

Ecco, da questo mood di successo nasce oggi questa canzone che si presenta con suoni dall'atmosfera chill, un testo che parla di come l'amore sia a conti fatti e in estrema sintesi, un'ipnosi fatta di attrazione e un pizzico di sessualità. Dua Lipa sembra nata per cantare su questo genere di melodie e Young Thug, come da copione, ha dato al brano un carattere eccezionale. È questo il primo singolo di un volume due che si preannuncia già con un cast stellare. Il disco dovrebbe uscire prossimo 24 giugno.