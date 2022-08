Presentati a Roma i programmi Rai del daytime

Conduce Massimo Bernardini

In onda il sabato, ore 15.00 – dal 1° ottobre

Dopo il successo dello scorso anno, torna il programma di approfondimento settimanale condotto da Massimo Bernardini. Lo show magazine analizzerà ogni sabato il racconto televisivo italiano, in una stagione mediatica che dovrà fare i conti con i conflitti internazionali, la rinnovata gestione della pandemia e la formazione di un nuovo governo postelettorale: la televisione al centro, dunque, per un pubblico sempre più esigente verso l’informazione, ma in cerca anche di un intrattenimento in grado di offrire qualità, contenuti innovativi e personaggi originali. Proprio a partire da questo nuovo scenario, utilizzando la televisione come una lente per leggere i cambiamenti sociali, le tendenze e gli umori degli italiani, “Tv Talk” affronterà – senza pregiudizi e con analisi attente – tutta l’offerta mediatica: l’attualità, tra politica e cronaca, il racconto seriale e l’intrattenimento.