Prime Video: le serie tv e i film in arrivo nel 2022

In arrivo anche molti documentari, tra cui una serie ancora senza titolo sulla MotoGP. E poi "James May: Our man in Italy", il nuovo "All or Nothing: Arsenal", la docuserie francese su Pogma "The Pogmentary" e la docuserie spagnola "Simeone. Vivere partita dopo partita" su Diego Pablo Simeone.

Per quanto invece riguarda i film documentari, nel corso dell'anno arriveranno "Rooney", sul calciatore Wayne Rooney; "Arsène Wenger: Invincible" e "KSI".